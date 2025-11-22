保温瓶变炸弹｜飞撞「嵌入墙壁」 原因竟是放了这些食材｜有片

天气转冷，不少民众习惯使用保温杯（也称为保温壶、保温瓶）泡红枣、枸杞、养生茶或热饮，但看似安全便利的保温杯，若使用不当，竟可能成为「计时炸弹」。内地近期多宗事故显示，密封状态下的保温杯在发酵、加热或化学反应下，可能瞬间爆开，造成危险。近日，国家消防救援局发布安全提示，使用保温杯时应注意避免在密闭条件下长时间盛放某些易发酵或产气食材，否则可能因气压骤增导致杯盖爆开，造成意外伤害。

瓶盖击伤 女孩右眼球破裂

内地网上「保温杯爆炸」的发帖并不鲜见，全国多地都曾发生过相似案例。这些案例中，有的当事人装入了沸水，有的装入了除垢剂及热水，还有的装入了泡腾片及热水。从网上发布的影片可见，保温杯被摇晃后，在打开盖子的一瞬间发生了爆炸，瓶盖被猛烈弹出，有人被溅出的热水烫伤了手。更有甚者，被飞出的瓶盖击伤了眼睛：福建福州一女孩在保温杯里泡了红枣忘了喝，十几天后拧开瓶盖时发生爆炸，杯盖弹起导致其右眼球破裂。

食材外还需注意除垢剂

为什么常见的保温杯一旦使用不当会如此危险？大兴区消防救援支队消防员刘丙涛表示：「红枣、枸杞、胖大海等食材含糖量高，且可能携带微生物，在适宜温度下长时间密闭浸泡，会发酵产生大量气体，使杯内压力迅速升高，开盖瞬间极易发生喷涌甚至爆炸。」

刘丙涛提醒，除了红枣枸杞，果汁、奶茶等含糖饮料以及碳酸类液体，也不宜长时间存放在保温杯中。同时，使用除垢剂清洗保温杯时也需谨慎。除垢剂与保温杯内胆的水垢接触后会发生化学反应，产生大量气体。若此时保温杯处于密闭状态，气体无法及时排出，杯内气压会迅速升高，当压力超过杯体承受极限时，就可能引发爆炸。

切忌摇晃

此外，以上发生爆炸的案例还有一个不容忽视的细节，即「用力摇晃」。尤其是泡腾片、除垢剂等在保温杯内密封环境下会产生大量气体，而摇晃后杯内的压力会明显增加，从而让杯子爆炸。

国家消防救援局提醒，保温杯不要装入沸水后立即密闭拧紧杯盖，请勿摇晃装有热水的保温杯；请勿长期存放例如红枣、枸杞等易发酵的食品；在使用除垢剂清洁保温杯时，不要拧紧杯盖，不要摇晃杯子。

此外，专家提醒，保温杯虽具有良好保温与密封效果，但也导致存放某些饮品时暗藏危机。像牛奶、豆浆等高蛋白饮品在温热环境中极易腐败，饮用可能引发肠胃不适；茶叶放在保温杯中等同长时间高温煎煮，香气与营养大幅流失；中药放太久则易变质；碳酸饮料和果汁具酸性，长期存放可能腐蚀不锈钢，造成重金属溶出。

