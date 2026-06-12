卡尔心水│「华丽再赢」潘顿钟情

以前好多马迷都话，买莫雷拉骑师王好过收息，但刚刚礼拜三，佢输完一场又一场，唔知系啲马唔得，抑或其他原因？虽然以往个个都闹潘顿，但老老实实，作为马主想爱驹胜出，通常都优先揾潘顿！换了另一个骑师，你估贪过瘾咩？舖舖都话去，舖舖都千辛万苦先订到位入马场食饭，本来兴高采烈准备拉头马，结果交唔出表现，影头马相又要等下次。你估个个都住沙田或跑马地？马主入马场嘅决心，分分钟大过骑练搏杀嘅决心。有马主朋友向卡尔坦言，对于赛马真系睇化晒，明知只马全力搏杀，但偏偏搏失，实在非常无瘾，唯有平常心对待，无期望就无失望。

有潘顿就有期望，第六场潘顿抢咗「华丽再赢」。呢只马跑咗几仗愈来愈近，上次隔一周匆匆再出，结果输畀两只质新马「喜悦欢欣」及「创宝驹。今次复课有进步，排五档出闸，潘顿应可轻易守靓位，一定见真章！

第三场：1闪光灯、13共创欢欣、9马上盈

第六场：11华丽再赢、7北极之表、2确好劲