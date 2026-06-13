廖事如神│「文明战士」成大叶

刚战谷草赛事方嘉柏及廖康铭各一捷，练马师争冠形势变动不大。方嘉柏今日面对主帅莫雷拉停赛的问题，决定分散投资，将八驹交由七位骑师操刀，而廖康铭六驹参战同具分量，冠军之争依然充满悬念。

第四场四班千八米，具近绩支持的赛驹不多，「超开心」近期表现相对稳定。这匹北半球自购马上季插三班表现平平，今季评56分起步，经一轮减分后开始跑近，并于618场次更击败新胜马「睿智多宝」且双双略抛离马群，赛绩水准不俗。上场增程至千八米，走较不利路段而能保住一席，表现出色。此驹过往跑干快地较佳，若今日无雨，机会可再调高。「同益善」同样较擅长干快地，而且曾胜二千米，气量有保证，556场次虽然有快步速之助，但亚军「风火恒云」再出成功反先补中，另一蹄下败将「双赢」最近亦已赢马，相信该组水准可信。「八骏笑升」季内胜后表现平平，惟今仗休息充足，晨课重现朝气，必须提防。

第五场四班泥地千二。「文明战士」在港次仗初跑泥地已入Q非易事，上仗转战草地落败情有可原。回看667场次，虽然未能威胁头马「起舞奜奜」，但当晚全泥夜赛大利前置，「文明战士」可造出23秒86末段，比同晚其余两组四班千二为佳，是次跟「起舞奜奜」磅位再拉开，誓要反先对手开斋。「起舞奜奜」此程连续七仗未失奖金，准得惊人，但评分接连升至高位，要再捷有压力。「逍遥人」渐入佳境，且为泥草双枪将，671场次可与「大番薯」一马位内分胜负，证明处现评分有战斗力。「显胜高升」已显示泥战能力，上场力拚「加州勇胜」仅负，虽败犹荣。

廖浩贤精选

第四场 6 超开心 1 同益善

5 八骏笑升 9 凝妙星

第五场 7 文明战士 1 起舞奜奜

3 逍遥人生 5 显胜高升