波仔至醒灵活玩│「友莹亮」条件足

在港设厩养马数目有限，如上季厩内赛驹经冲锋陷阵取得佳绩，但换来评分高企，新一季便要进行换血、补强等，强如蔡约翰也不可能每季冲冠，或令有些马房会稍处低潮期。然而，当一个马房手风唔顺或成绩稍逊时，出现可替厩主破闷局、甚至连场上名的赛驹，笔者都会特别看重；例如元旦日替韦达马房破闷局的「同喜」及「韦金主」，甚至之后的「踏雪寻梅」等，都是在马房劣势下交到成绩，而之后一再有好表现。

伍鹏志马房近三季头马数字都是在四十场以上，暂时只有二十六场头马正处追落后阶段；不过近五个赛日中，伍厩有三场头马进帐，而第十一场的「友莹亮」也算是低潮中的头马。

「友莹亮」大前仗初上三班，纵赚慢步速但缔快末段轻松赢马，姿态有余未尽；前仗虽然名次倒退，但段速前后都偏快，事后看同场「首饰天空」、「超轻松」以及「臻至辰」之后都赢马，足见赛事水准颇高。

上仗「友莹亮」多负四磅略嫌有压力，然而沿途蚀脚程下也可跑入三甲，表现不俗；今仗排二档起步，负磅及形势皆转好，应有力胜回一仗。

波仔灵活玩过关提供：

第一场 二重彩 7 复式胆拖 1 6

第三场 Q 11 胆拖 1 5 9 13

第十一场 WP 7

混合过关三串七 共74注