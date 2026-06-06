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Dickson心水│「星光大道」早熟早用

名家专栏
更新时间：17:08 2026-06-06 HKT
发布时间：17:08 2026-06-06 HKT

由这期赛事开始，日赛头场将于下午四点举行，称为夏令赛。根据经验，入黑后特别容易爆冷，可能因为向来于田草作赛的马匹，生理时钟有变动。马儿非常敏感，习惯一改便容易闹情绪，表现自然麻麻。

第七场四班1200米，「星光大道」至今两战获一季，前仗初出即交出水准跑第三，应是早熟早用之马。上仗续战田草千二，由前置转为后追，从纸上战绩看，确是输了六个多马位给头马「小魔怪」，但当日场地受天雨影响，极不利后上，再看当日交出追劲的「禾道丰」与「铝神」接战即赢，足证「星光大道」能追回第六其实不差。今仗换布文，外档亦不怕。

第八场三班1000米，「金金小子」是典型直路赛专家，牠久休复出通常有好表现，值得留意。

第七场：3星光大道
第八场：5金金小子

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