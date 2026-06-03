亨利拆局│练马师王吼告东尼

上期方嘉柏起孖兼封王，成功打破沙田全草地赛日盲门数据，但佢埋单只得两冠一季，封王颇有运气成分，关键在于蔡约翰连场搏失，结果造就方仔得米！不过话说回来，方仔在沙田起孖算是少见，佢争取冠军的决心不用怀疑。今期赛事跑谷草，乃是方仔搏杀主场，确有必要秤高一线。

至于其他马房，沈集成场场出兵最养眼，廖康铭七路兴兵多有近绩支持，或可异军突起。最终我拣告东尼，皆因佢出马七匹有足够子弹，近两次谷战都由佢封王，既然搏杀得心应手，一于博告仔谷草三连庄封王！

重点争分马方面，「华美之威」上仗排十二档，被顶三叠都得季军，处女马已有起色，现评23分亦有救亡概念，今次排二档必砌尽。「美丽邂逅」上仗沿途三叠望空蚀到晕，今次由九档变三档，际遇应由差转好，诚是另一争分棋子。「奔放」上仗快放得手，重点是二、三名马「丰辰」与「祥胜将军」皆当锐，都要畀佢弹离，今次升班骤减十七磅，有条件再次放返。

目标：告东尼

赔率：4.75

全日恶马 第一场：华美之威

练马师王最佳投注时机：第一场前

