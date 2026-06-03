廖事如神│「富裕君子」有办睇

刚战潘顿凭「共建世界」成功胜出在港第二千捷，达成生涯一大里程碑。不知不觉潘顿在港策骑十九季，由不见经传至声名鹊起，再到击败韦达带来新气象，及后来火位莫雷拉，毫无疑问他确是香港赛马近十年的标志。

第一场五班一哩。「富裕君子」重返胜途且续配赢马拍档莫雷拉，分量十足。马匹今季出赛较多，已曾两捷，但晨课部署上，近来略有转变，过往最后试跑惯常于内圈慢试，近来却于出赛前仍快操。同主马「共享富裕」同样是操练有改变后赢马，「富裕君子」季内既表现出色，加上黄金一档，有望为马主再度建功。「驷跑得」班底于此组明显较高，但受制被动跑法不易再赢，最近晨课则维持水准，凭底质可构成威胁。「快乐之友」阵上表现未算突出，但最近三仗均排外档，今排五档大幅转好，此组年轻马不多，牠或略有进步已带来惊喜。「华美之威」最近一仗稍留仍可接近，相信评分已有利。

第六场四班千二米。「星运少爵」今季苦战多仗，上场终于再添头马。该役遇上偏快步速，直路上取位顺利，交出全场最快末段22秒78抡元，预计今场亦有不少赛驹采取主动，相信仍有正常至偏快步速，「星运少爵」排二档乘勇再拚，仍可信赖。「朗日自强」缩程至谷草千二找到新天地，上仗排好档轻松赢马，虽然匆出兼负重磅，惟状态火热仍难忽视。「喵喵怪」上仗落班惜排档较外，早段耗力上前兼遇快步速，表现一般可理解，始终在四班班底较高，如际遇好转会近。「猎宝勤」苦战三季终获开斋并已打叠赢，不排除五岁马刚上轨道。

廖浩贤精选

第一场 3 富裕君子 2 驷跑得

5 快乐之友 9 华美之威

第六场 1 星运少爵 2 朗日自强

4 喵喵怪 7 猎宝勤

