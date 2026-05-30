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Dickson心水│「舞林盛宴」热都要信

名家专栏
更新时间：18:42 2026-05-30 HKT
发布时间：18:42 2026-05-30 HKT

黄宝妮刚周三凭「小霸王」赢出谷草首场头马，回看赛事影片，才发现她这场胜仗得来不易，只要判断有偏差，例如入直路拣大外叠冲刺，便可能最多获季。当然，拣内叠亦有机会被困马林，但却是求胜的唯一路线。这场头马或许有运气成分，但黄宝妮的判断必是正确，希望她日后能更进一步，为马场带来活力。

第四场四班1200米，「舞林盛宴」上仗初出输五乘许，落败甚远皆因三叠望空，被「鼓浪好友」与「利高八斗」顶足全程；但入直路后仍能交出追劲，足证有韧力。今仗排三档，就算隔晚成大热有点过分，亦要信一次。

第十一场三班1200米，「竞骏皇者」前仗仅负于及后有佳绩的「煌上」和「兴驰千里」，面对今组对手已有着数，排外档也不怕。

第四场：5舞林盛宴
第十一场：5竞骏皇者

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