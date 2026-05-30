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Ian心水│「佰胜金龙」持续进步

名家专栏
更新时间：14:27 2026-05-30 HKT
发布时间：14:27 2026-05-30 HKT

第四场「铝神」是四岁纽西兰自购新马，上季在港初出走势理想，末段一度展现威胁力，可惜接近终点时遇意外；随后休息三个多月，季尾复出跑两场便歇暑。今季牠首回合能以短马头之先击败「福聚」，其余蹄下败将「品德宝宝」和「龙傲绫罗」亦非善类，表现出色；不过，赢马后数仗演出未能再进一步。前仗「铝神」转投廖厩初出，连同上仗都有不俗追势，今仗排位理想，并由赢马拍档潘顿执缰，值得重视。对手方面，「舞林盛宴」上仗初出备受追捧，早段跟守前列，末段乏力转弱，表现一般；但经过实战砥砺后，应有进步演出。此外，「电子好好」为四岁澳洲自购马，来港前在当地胜出一千米与千四米，现评分较来港初期已减十分，近两仗降至四班亦开始接近，可作冷配。

第六场「佰胜金龙」这匹出自香港国际马匹拍卖会的四岁马，近仗持续进步，前仗大幅增程初跑二千二百米，难度甚高，最终以一个马位之先击败「双赢」；上仗转争田草千八米，表现仍佳，终点前奋战之下不敌负磅更轻的「梦照发」而屈居亚军。今仗两驹再碰头，同场对手实力一般，仍有力构成连赢。此外，「安可」曾六战田草二千米获一冠两季，今仗排位是近期较佳的一次，可望采取更主动的跑法，也是三甲之选。

第四场：7铝神、5舞林盛宴、3电子好好
第六场：6佰胜金龙、12梦照发、3安可

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