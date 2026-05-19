卡尔心水│「喵喵怪」落班作反

延续今日《星岛马讯–尔经透出》专栏未完嘅话题。学英文确有捷径，某位新闻报道员讲过，若要学英文，睇自己最有兴趣嘅内容就学得最快。知识无分贵贱，佢睇开英文版《Playboy》。我惊有啲读者朋友未够秤，唔知《Playboy》为何物，即系报纸档上，放高少少、非普通人伸手可及嘅位置𠮶本成人杂志。

其实，赛马都一样。喺卡尔嘅认知，根本无一个学位教赌马，所以当年有个节目叫《赛马PhD》，将赛马系统化、理论化、同大家一齐研究赛马。不过知识嘅嘢，唔系吞落肚就消化得到，人生总要启蒙，自己领会、思考或需要啲创意与运气。所以，卡尔形容学习赛马系瞎子摸象，因为有啲人摸住象牙，有啲人就摸住象鼻，有啲人就摸住条尾，加埋幻想去估事物嘅本质。

有时有啲情况估都费事，第六场「喵喵怪」三班跑得近，落四班有种打横行感觉，近期晨操亦靓，五岁当锐。「巴闭王」亦恶，上场入Q水准尚可，今场加磅适宜作配。「雷神太保」前仗赢马水准高，今场拖埋。

第一场：7皇金合、1英雄豪迈、11太行美景

第六场：2喵喵怪、3巴闭王、8雷神太保