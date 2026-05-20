廖事如神│「本领非凡」本领富足

刚周日田赛全日受天雨影响，跑道对主动型马匹极有利，赛事时间亦相对慢。战至季尾，大家不但要考虑赛绩，更要考虑变化场地方可提高胜算。今晚谷赛则受天气影响的可能较低，且看近期较静的方嘉柏有否收获。

第一场五班一千米，具争胜水准的马不多。「皇金合」近来较为稳定，值得信赖。此驹季初已于沙田千二米以放头跑法入Q，及后多仗一直保持锐利前速，虽然仍未开斋，但以五班马而言起码表现连贯，前速甚稳定。506场次当日的场地大利外叠后上，「皇金合」仍能保住一席，败于班底较高之「风采人生」及「银亮濠侠」，今仗抽黄金一档，势必把握机会。「英雄豪迈」辗转降至五班，转投徐雨石马房后状态略进，初在五班跑胜程不容忽视。「运筹帷幄」季初早已在四班跑近，五岁马未见尽，随时迎来反弹。「太行美景」受伤患困扰，今季终纳入正轨。排档转佳下，有力争一席位置。

第二场四班一哩。「本领非凡」今季忠心准绳，同程获一冠三亚且常有奖金，一直保养得宜，无论状态或竞赛意欲均长期维持高水平；上仗627场次负134磅之下，败于质新马「赢玥」获亚并不失礼，是次排三档起步且放头马不多，有力以上仗跟前跑法应战。「唯美主义」曾赢三班，可惜一向跑法被动且不易操控，需多项因素配合才可交出表现，但现时评分已比季初低二十二分，足足一个班次有多，只要保持基本水准，已有能力出冷。「随缘得胜」今季在谷中找到出路，于此程一再与强手跑近，586场次仅以短距离输于「上浦福旺」，对方再出再捷，论赛绩水准相当可信。

廖浩贤精选

第一场 7 皇金合 1 英雄豪迈

2 运筹帷幄 11 太行美景

第二场 2 本领非凡 6 唯美主义

10 随缘得胜 11 林宝精神