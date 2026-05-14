甜甜小记│文寿强启「奇妙旅程」

上周四小记应「双星报喜」马主文寿强邀请，前往大埔泰亨天后宫拜神，贺天后娘娘宝诞，众人祈求平安健康。当日文寿强和太太，以及一众马主好友包括李茂铭博士、楼庄巍及李烈龙等均在场。而文寿强的生力军「奇妙旅程」交由廖康铭训练，也是两人首次合作，他希望双方可以擦出火花。

文寿强在港曾养过「卓尔名驹」、「瑰丽传奇」、「有缘人」及「好战小子」等驹，现时则养有吕厩「双星报喜」及廖厩「奇妙旅程」。不少马主都寄望爱驹成材；对于马主来说，养马犹如一趟奇妙旅程。当天完成一切拜天后娘娘仪式后，小记访问文寿强，他把爱驹起名为「奇妙旅程」，正是希望马匹开开心心来港作赛，健健康康退役回去，并有优异成绩，这趟旅程为彼此带来奇妙的感觉，祈求天从人愿。

今季廖康铭成绩大跃进，季内凭「白鹭金刚」胜出其首项打吡殊荣，亦凭「祝愿」赢一级赛冠军一哩赛；文寿强与告东尼、吕健威、方嘉柏及蔡约翰均合作过，以上四位皆为冠军级练马师，今次文寿强把新马交予廖康铭训练，可见他甚欣赏这位练马师的功力。文寿强说：「廖康铭的练马功力有目共睹，我觉得他是一位谦谦君子，做事很有交带，常向马主汇报马匹状态，对旗下马了如指掌。现时『奇妙旅程』在从化操练，廖康铭向我表示，牠在拍跳时走势尚可，可惜不太懂得出闸，当闸门一打开时，可能由于太年稚，仍不知道要做甚么事情。不过，廖康铭叫我放心，他说不少质新马都会出现类似情况，问题并不大；练者将会对马儿作出针对性训练，希望经悉心训练后，其出闸情况有所改善。」

小记认识文寿强多年，他早于七十年代已开始留意赛事，对香港赛马充满热情。文寿强向小记表示，最早接触赛马是「永胜」做马王的年代，当时他梦想如果将来有机会做马主便好了；而摩加利与告东尼两大高手在绿茵场上较劲，亦令他倍感着迷。经过事业上一轮奋斗后，早年文寿强终于跻身马主行列，同时开启了他在港养马的奇妙旅程。

陈嘉甜