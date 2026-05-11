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甜甜小记│苏志康胸怀大志

名家专栏
更新时间：14:45 2026-05-11 HKT
发布时间：14:45 2026-05-11 HKT

近年不少年轻人士加入马主行列，其中「波」系马主苏志康（Alexander）是其中一位。小记认识苏志康的日子不长，但总觉得这位后生仔抱负远大，胸怀大志，决心为马匹福祉、赛马及纯种马发展出一分力，年纪轻轻，志向远大。小记曾经在《星岛日报》名人杂志版邀请苏志康接受人物专访，发觉他除了对赛马运动充满热枕外，他对马匹血统和型格等各方面都有非常专业及深入的研究。

苏志康以AI人工智能分析马匹，他深信科技对赛马界的应用可带来正面的帮助。他一直发展用AI为马匹福祉，希望更了解马匹体格，从而减少牠们受伤的机会。赛马运动需要薪火相传，教育和培养下一代的兴趣很重要，苏志康认为竞赛背后还有一整套系列，包括马匹配种、培育马匹成长、照顾马匹、训练马匹等。苏志康希望教育下一代对赛马系统的宏观多个范畴有所认识，培养学生更爱护马匹，对马匹及赛马运动产生兴趣。上周苏志康获得一间中学的邀请，与一班中学生分享他对马匹和科技的热爱。苏志康对小记表示，他非常荣幸能把自己对马匹和科技的热情分享给下一代，是一个很好的体验。

另一方面，苏志康的「正义波」及团体马「将义」将于在周三晚谷草赛事上阵，一同报争第三场三班一哩，届时不分正副出击。

陈嘉甜

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