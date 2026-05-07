甜甜小记│哥迷杨毅勤力养马

上月一日是有「哥哥」之称的巨星张国荣逝世廿三周年，他的一班粉丝兼马主所养的「风继续吹」，恰巧在当晚胜出四班泥地一哩，令小记留下深刻印象。

「友莹」系马主杨毅和太太胡珮君都是哥哥忠实Fans，后者众多金曲之中，杨毅最爱《风继续吹》。杨毅回忆道：「我最爱哥哥的《风继续吹》，他演绎这首名曲时真的非常有型，很有感觉；而我们旗下的『风继续吹』，其英文名便叫Lesile（哥哥的英文名）。」

巨星张国荣无论在舞台表演，或大萤幕演绎，总散发着非凡魅力。除杨毅和胡佩君欣赏哥哥外，圈中的「哥迷」尚有「剑」系马主许坤华与太太叶思贝；「千杯」马主黄展亮，以及凌志昌等，他们合组会心微笑团体及那些年团体，旗下马都以哥哥的金曲命名，包括「无心睡眠」、「有谁共鸣」、「为您钟情」、「暴风一族」及「不羁的风」等多驹，实行以养马向哥哥致敬。

杨毅细心解释：「『暴风一族』的英文名叫Gor Gor（和『哥哥』同发音）；而『不羁的风』的英文名则叫Monica（张国荣另一名曲）。」每个名字都是为了纪念哥哥而起，足见这班马主Fans很有心思之余，也相当长情。

杨毅和太太胡珮君热爱赛马，除养有「友莹亮」、「友莹光」外，也养有多匹团体马，包括「友莹仁」、「风继续吹」、「爱马善」、「爱马心」及「暴风一族」等。杨毅幽默地说：「我不是在港养马最多的马主，但我相信是最勤力的马主之一。只要我身在香港，都坚持逢周五入仓探马，享受人马互动时光。马匹很有灵性，我养的每一驹都认得我；牠们性格很小朋友，喜欢咬我胸前口袋，不少有袋的衫都被牠们咬烂，现时我入仓只穿Polo shirt呢！」

提起「友莹」系马，必提一代短途良驹「友莹格」，此马先后在香港、日本和新加坡三地胜出国际一级赛，为香港史上首匹一季内于三地胜出G1的赛驹，亦是杨毅在港首匹以个人名义养的马。「友莹格」曾四胜G1，当中包括日本高松宫纪念；牠能够克服种种难关胜出这场G1，成功为港争光，相信令不少马迷至今仍印象深刻。

陈嘉甜