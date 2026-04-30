甜甜小记│苏氏父子成日本马主感荣幸

「波」系马主苏志康是本港马圈中较年轻马主之一，小记曾邀请他接受本报名人版访问，分享其以AI研究马匹健康的理念及养马背景。早前，日本中央竞马会（JRA）宣布，苏志康与其父亲苏振雄共同成立的So Bloodstock已正式获JRA颁发日本马主牌照；而苏家亦已于日本购入一匹雌马，苏志康表示能够在日本养马十分荣幸。

近年苏氏父子在港养马数目逐渐增加，可谓全情投入，目前在港养有「和平波」、「正义波」、「爱心波」、「精英波」及「斗志波」，尚有一匹L431暂名「健康波」；团体马则有「同心同乐」、「同心同梦」、「将傲」、「将义」及「将睿」。除了香港，苏氏父子亦在澳洲、纽西兰、英国、爱尔兰及日本等多地养马，国际养马版图相当广阔。

苏氏父子能在日本养马，背后有个小故事。去年，苏志康获香港马会邀请前往日本进行重要的市场研究，并出席了日本马匹拍卖会（JRHA Select Sale）。期间，他认识了日本大马主吉田胜己，随后在吉田的推荐下，向JRA申请马主牌照。苏志康说：「去年我出席日本JRHA精选拍卖会考察时，认识了北方牧场代表吉田胜己，并获邀参观其旗下设施及欣赏晨操；北方牧场其后邀请我们申请日本海外马主牌照。我们很高兴能获得JRA批准，获发日本马主牌照。这个机会非常难得且珍贵，我们期盼能为日本赛马注入一份新的活力。」现时苏家将以「苏振雄」名义注册为日本马主，并正式在日本养马，参与当地的赛马活动。

苏家在日本的首匹赛驹，是于2025年JRHA Select Sale拍卖会上购入的Lot 161雌马（父系：Silver State；母系：Reve d'Olive）。该驹将由练马师桥田宜长在其栗东马房训练。苏志康说：「我们非常期待与桥田练马师及其团队携手展开此新篇章。他们的热情与专业精神，与我们的价值观高度契合。我们也期盼见证这匹深具潜力的雌马茁壮成长，代表So Bloodstock在日本顶级赛场上驰骋。我们衷心感谢日本中央竞马会（JRA）严谨的审查程序，并批准我们的申请。同时，我们亦特别感谢吉田胜己先生及Northern Farm对此驹的鼎力支持与悉心照料。」

「展望未来，我们深感荣幸能参与这个对赛马充满诚信、专业与热情的国家的赛马活动，与日本顶级纯种马同场竞技，并与当地优秀的练马师、育马场及业界人士合作。我们将持续透过赛马、教育与科技，为全球纯种马产业作出积极贡献。」苏志康续说。

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陈嘉甜