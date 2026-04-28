Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│前仗亚军「真叻仔」

名家专栏
更新时间：18:56 2026-04-28 HKT
发布时间：18:56 2026-04-28 HKT

今期跑马地赛事，莫雷拉请假，近期状态弗爆的艾兆礼又停赛，焦点自然落在潘顿与布文身上，他们刚周日分别凭「嘉应高升」与「祝愿」赢出一级赛，希望旺势延续。

第六场四班1650米，「真叻仔」近两仗转战谷草获一亚一第五，前仗力追头马「爆出美丽」，力压再出补中的「香港神驹」，状态正锐；上仗全程守好位，入直路却追劲欠奉，确实有点失望，但该役获季的「荣利双收」接战赢马，尚可归咎对手太强。今仗换了一批对手，虽然换了杨明纶，但若交出前仗水准，有力赢马而回。

第八场三班1200米，「喵喵怪」上仗遇着场地不利后上，本身全程走外叠亦追获季军，而蹄下败将「三军勇将」接战竟能在田草补中，「喵喵怪」今仗重临，负轻磅排四档要秤先。

第六场：11真叻仔
第八场：12喵喵怪

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
阿Sa蔡卓妍宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤Elvis：以后请多多指教
00:46
阿Sa蔡卓妍宣布结婚 晒婚戒甜嫁小10岁健身教练林俊贤Elvis：以后请多多指教
影视圈
7小时前
阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公Elvis林俊贤任星级健身教练 时薪贵绝全行 婚前已住女方豪宅同居
阿Sa蔡卓妍结婚丨阿Sa老公Elvis林俊贤任星级健身教练 时薪贵绝全行 婚前已住女方豪宅同居
影视圈
6小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
科研实践化繁为简 理大及扶康会共建亚洲首个共融创新中心 残疾人士变身自家品牌研发者
创科资讯
20小时前
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
01:29
蔡卓妍林俊贤结婚丨《星岛头条》独家捕获阿Sa老公Elvis行踪 婚礼于泰国秘密举行获亲友见证
影视圈
3小时前
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
70后中女约会嫩男食$3200大餐 高调晒单称「三观不合」秒速封锁 网民：史上最惨「埋单侠」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨回顾阿Sa情路 与郑中基隐婚 恋同门师弟陈伟霆 传飞富三代石恒聪
蔡卓妍Elvis林俊贤结婚丨回顾阿Sa情路 与郑中基隐婚 恋同门师弟陈伟霆 传飞富三代石恒聪
影视圈
5小时前
港铁债又只益大户｜曾智华
港铁债又只益大户｜曾智华
投资理财
9小时前
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
港铁来回落马洲即减$6！八达通/乐悠咭一连6个月适用 深圳地铁新增3个优惠站
旅游
2026-04-27 15:41 HKT
拐子佬？大埔富蝶邨惊现「可疑男女」跟踪学童 慈母警告竟招非议 网民：唔通有事先讲？｜Juicy叮
拐子佬？大埔富蝶邨惊现「可疑男女」跟踪学童 慈母警告竟招非议 网民：唔通有事先讲？｜Juicy叮
时事热话
7小时前