Dickson心水│前仗亚军「真叻仔」

今期跑马地赛事，莫雷拉请假，近期状态弗爆的艾兆礼又停赛，焦点自然落在潘顿与布文身上，他们刚周日分别凭「嘉应高升」与「祝愿」赢出一级赛，希望旺势延续。

第六场四班1650米，「真叻仔」近两仗转战谷草获一亚一第五，前仗力追头马「爆出美丽」，力压再出补中的「香港神驹」，状态正锐；上仗全程守好位，入直路却追劲欠奉，确实有点失望，但该役获季的「荣利双收」接战赢马，尚可归咎对手太强。今仗换了一批对手，虽然换了杨明纶，但若交出前仗水准，有力赢马而回。

第八场三班1200米，「喵喵怪」上仗遇着场地不利后上，本身全程走外叠亦追获季军，而蹄下败将「三军勇将」接战竟能在田草补中，「喵喵怪」今仗重临，负轻磅排四档要秤先。

第六场：11真叻仔

第八场：12喵喵怪