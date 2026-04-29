马观微全日心水│「禾道威」斯展长力

大卫希斯马房的五岁长途马「禾道威」，重回四班之后，虽然未能取得头马进帐，但已一再展示出有问鼎四班的能耐。今仗，列阵第三场谷草二二○○米，可望在潘顿胯下添佳绩。

今季十二月中，「禾道威」首度增程出战五班谷草二二○○米，即能敲响胜利之门，展示出充沛的气量与加速力。随后，其竞赛能力持续提升。二月尾角逐嫌短的四班谷草中距离，竟然能在前置马占尽上风的场合，凭后上取得一席接近的第五名，证明班次上并不吃亏。一个礼拜后，匆出重临谷草大长途，可稳占Q脚，只是不敌实力超班的「祥胜将军」而已。

三月尾，「禾道威」移师田草跑二千米，沿途在偏快步速下跟得较前，过早过多耗力之下，仍能上名，只是屈于两匹赚步速的后上马之后，表现突出。赛后有一个月时间回气及再作打磨，今再临最佳途程，将能尽展所长。

马观微