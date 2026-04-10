甜甜小记│雷神全力协助「黑夜之神」

刚周三跑马地夜赛，赛前焦点落在首次以方嘉柏马房主帅策马出赛的莫雷拉上。未开跑前，出现一个奇景：当晚方嘉柏派出九驹上阵，每场派一只，九只马平均分布在九场赛事之中，悉数由主帅莫雷拉执缰，该九匹莫雷拉的方厩坐骑，全部被捧成大热门，情况前所未见，堪称是「未见其人，先闻其声」。当晚马经传媒一早已经守候在跑马地马场，等候莫雷拉到场，当骑者戎装身穿西装到场时，谋杀不少传媒菲林。

赛前大家都预计，方嘉柏和主帅雷神会搏，结果头场两人凭「有情有义」赢马，骑练及马主好友在凯旋门影完头马相后，方嘉柏和雷神赶往过磅室，并为下一场作好准备，当马经传媒叫他们停步时，他们都愿意暂停一会，让传媒拍照交功课，之后便转身急急脚继续工作。当时有记者行家笑说「驶乜咁急，一阵有排影啦」。结果一如该位记者行家所料，方嘉柏和雷神当晚合共赢了四场，令方嘉柏的头马数目追平廖康铭。方嘉柏早于开季前已经讲到明，今季目标是全力争冠军，今次获雷神之助，争冠军行情迅即被看高一线。雷神刚周三晚赛后表示，方嘉柏已经为旗下马操到好弗，令他策骑时更得心应手，今次雷神来香港客串的目标，是全力协助老友方嘉柏完成冲冠大业。相信随著这股莫雷拉旋风，对今届冠军练马师之争起关键性的作用。

而方嘉柏向有「黑夜之神」，因为他的头马集中于谷草，但如果他在余下马季在莫雷拉的帮助下在沙田也交出同样亮丽的成绩，相信争冠军练马师的机会更为乐观。

陈嘉甜