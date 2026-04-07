卡尔心水│「万众开心」重新跟进

事件与事件嘅串连，其实就等于观察天象星座。讲到咁复杂，不如卡尔以一个师奶嘅口吻解释，点解牛头角顺嫂去街市畀人呃，近来打麻雀又成日输钱，衰仔默书又唔及格？将几项单一事件串埋一齐，可以理解成近排顺嫂挂住打麻雀唔够瞓，第二日又打麻雀谂住追数，奈何休息不足，导致碰又唔够快手，上家造万子你又造万子，结果数得个桔，同时衰仔温书被麻雀声骚扰，买餸又急急脚唔格价。

其实跑马都系咁，万变不离其宗，都系揾数据间嘅隐性关系，大热倒灶当然可赖天赖地，但根本原因无解决，就系刨马欠缺深度。

卡尔呢期连休五日，刨到第三场「万众开心」。此驹重现久违嘅战斗力，今仗与实力指标「凝聚美丽」再碰头，后驹连场跑得好，作为四班指标最合适不过。上场「万众开心」有飞、出闸快，末段势头比「凝聚美丽」稍好，已可重新跟进；「财将」最近试闸吸引，初出要吼实；「风采人生」近态锐而升班后继续上名，今仗强配雷神，宜继续兼顾。

第三场：12万众开心、4财将、8风采人生

第七场：8翠儿威威、1银亮奔腾、2满心星