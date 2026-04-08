廖事如神│「喜马」未熟已够恶

「嘉应高升」轻取二级赛短途锦标，虽是意料中事，但潘顿早早收缰而破场地纪录，却令人始料不及。至于「金钻贵人」力压「祝愿」，取得久违头马亦令人欣喜。观乎今季四岁马水准不差，期望冠军赛马日新旧马合演精彩大战。

第二场四班一哩，「爆出美丽」减分多时，上仗觅得首捷。此五岁自购马过往早段速度平平，时常留后角逐，今季马身再有成长，体形更壮且体重上升，早段速度亦有改善，可跟前紧随前领马。上仗正正以新跑法示人，结果轻松抛离赢马。548场次的时间比起同日另一组，甚至同日的三班赛更快。以其之进幅，打叠赢马非难事。「赤风骊」同样日渐进步，过程闸厢内的问题已好转，是次强配莫雷拉，随时变身。「佳福驹」星味欠奉却实而不华，不时杀低实力马，今季两捷同程加上状态保持，居此组一样要防。「随缘得胜」分数已达有利水平，早前两度败于超班马「翠儿威威」蹄下，不足为辱，仍有机会争功。

第四场同样跑四班一哩，方厩「喜马」走规依然有不少进步空间，但未尽成熟下已能开斋，相信质素不俗。而且上场赛事形势恶劣，全程望空走外叠蚀脚程仍能赢马，殊不简单，今仗由主帅莫雷拉压阵，预期走规会有进步下，值得热捧。「荣利双收」一再于田草强组跑近，但始终难赢，今季曾曾转战谷草同程无功，但这次再渡江遇拆组，以其赢过田草的级数具威胁。「劲进驹」亦易位难赢，但胜在跑法主动可控制步速，推算处四班顶算有利，随时反弹。「真叻仔」以三岁马而言入局颇快，初跑谷草已几乎赢马，望蔡明绍能把握机会重胜头马。

廖浩贤精选

第二场 1 爆出美丽 3 赤风骊

6 佳福驹 12 随缘得胜

第四场 7 喜马 1 荣利双收

2 劲进驹 11 真叻仔