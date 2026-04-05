文杰访问│田泰安争胜意志「坚」

明日沙田十一场草地赛事，田泰安将策骑九驹出赛，其中过半数均曾在其胯下赢马或上名，如今再伙拍上阵，可望收到人马合拍功效，助其争取成绩。田泰安表示，希望各坐骑能跑出水准，其中上仗初出即胜的桂厩「坚先生」及上仗仅负跑获亚军的「韦金主」，均具争胜机会。

出争第五场四班千二米的「坚先生」，上场初出即在同程赢马，明日原班人马再战，田泰安认为有力取得连捷：「上仗『坚先生』赛前准备充足，已提升至作战状态，所以当具争胜机会，虽然牠在末段一度受困，但终点前一望空即发力越过对手取胜，表现较预期中更理想。赛后马儿操练正常，状态及成熟程度续有进展，今次再跑赢马路程千二米，将继续以佳态迎战，倘若届时能够克服一三五磅的重磅阻力，足以在此再下一城。」

田泰安表示「韦金主」(图) 仍在进步中，届时可望收复失地，顺利赢回一场头马。

列阵第十场二班千四米的「韦金主」，上仗以马颈位之微不敌「时时欢声」跑第二，今次再争千四米，骑者分析说：「『韦金主』上仗在直路走势甚佳，终点前与头马发生碰撞，虽然受影响程度不足以影响赛果，但如果没有发生这宗事件，相信牠可更为接近头马。今次再跑同程，虽然又与『时时欢声』碰头，但彼此磅位已有所不同，加上马儿仍在进步中，届时可望收复失地，顺利赢回一场头马。」



另外，竞逐第九场千六米二级赛主席锦标的「表之银河」，田泰安指这匹伍厩马上仗在千四米女皇银禧纪念杯跑获殿军，表现相当不俗，今仗转战季内曾胜的千六米，可望有更佳发挥。由于今场不乏具前速的马匹，相信届时早段步速起码正常、甚至偏快，将有利这匹后上马发挥出凌厉后劲，只要交出水准也有望争胜。



特约记者：文杰

