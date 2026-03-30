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甜甜小记│袁幸尧志向宏大

名家专栏
更新时间：14:45 2026-03-30 HKT
发布时间：14:45 2026-03-30 HKT

本周三（四月一日）沙田泥地夜赛，焦点想必是放在初次在港策马上阵的女见习骑师袁幸尧，她是继黄宝妮后，香港历年第七位女将。袁幸尧在外地学艺时，阵上表现获得正面评价，减十磅在季中后期更见优势。袁幸尧年纪轻轻，志向宏大，她在早前在传媒记招中表示，希望一日比一日进步，尽力为师傅姚本辉赢更多头马，将来有机会可以策马在大赛中取得佳绩。

袁幸尧在记招中提及，她在南非学习约六个月的岁月中，令她学习攞遮档。袁幸尧说：「南非出名大风，策骑上如果遇到风阻，或多或少影响跑马发挥。高雅志是前优秀的骑师，他在南非除了运用其人脉网络介绍我给南非马圈认识外，也教导我许多策骑知识。在南非学艺期间，对我学习如果攞遮档的技巧有很大帮助。」

早前小记采访「风火轮」及「哪吒」庆功宴，黄宝妮和贺贤马房员工一起合唱香港电视剧《新扎师兄》主题曲小虎队的《伴我启航》，歌词鼓励大家无惧困难，勇敢面对挑战。香港马圈向来男性主导，女骑师要闯一番事业，殊不容易，可以预见黄宝妮和袁幸尧未来会遇到不少挑战和考验，小记祝福她们和一众本地骑师继续努力加油，能闯一番天地。

陈嘉甜

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