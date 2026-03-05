文杰访问｜希威森旺旺有愿

刚周三晚跑马地夜赛，希威森策骑「团结战灵」和「建测群英」都屈居亚军，未能赢马有点可惜。不过周日沙田日赛，其六匹坐骑实力不弱，届时有望取得佳绩。希威森今晨表示，对「旺旺嘉驹」和「星之愿」这对廖厩马的机会最感乐观。

「旺旺嘉驹」(图) 今次升三班仅负一一五磅，有望收复前失赢马而回。

「旺旺嘉驹」最近在泥地千二米取得一冠一亚，周日升上三班跑同程，希威森说︰「『旺旺嘉驹』前仗初出轻胜，已展示出良好泥战性能，可是毕竟年仅三岁，第二次出赛便要负一三五磅定有压力，结果力拼下亦只取亚军。赛后廖康铭予牠充足时间休息，然后再重新操练，以马匹之后试泥闸大胜的走势，证明状态及成熟程度均有进步，今次升三班仅负一一五磅，有望收复前失赢得在港第三场头马。」

希威森接着指出，「星之愿」跑法稍被动，阵上往往后追不及而败，今次增程跑千四米，部署上十分合理，加上赛前快跳和试闸充足，目前状态提升至最佳水平。「今场是五班赛，对手实力不算太强，我期待牠表现进步，末段可追入前列取得最好名次。」

特约记者：文杰


