波仔至醒灵活玩│「洪才」成冷可敲

名家专栏
更新时间：02:00 2026-02-23 HKT
发布时间：02:00 2026-02-22 HKT

今日大年初六又编排十一场赛事，赛期频密下，上次日赛都有不少马匹赛后被验出健康问题而败。虽然马季刚过了一半，但马匹体力过度消耗或已提前出现，加上评分紧凑，有些马匹为争胜付出了更多体力，又因有近绩而成为热门，当体力下降或形势不就时，在季中阶段便会冷门频生，所以刨马时更要望多两眼欠近绩之赛驹。

第六场「洪才」近仗名次毫无睇头，但其实每仗都有落败原因，先是109场次纵使快闸却沿路走大外叠蚀位无数；之后转跑谷草，除了考验急弯窄场能力外，直路走最内栏无望空之余，亦属不利路段。

前仗「洪才」初跑田草千四米，早段步速偏快，再结合同场前五名马匹均属大后上马包揽大局，跑获一席第六名已属反趋势的好表现；再看上仗起步后全外叠竞跑，属毫无际遇可言的败绩。

回看「洪才」在季初039场次，于前快后偏快的段速下后追入位，而同场头二马「会当凌」及「朗日自强」之后均可在千四米建功；现在其评分较当时低七分，论条件于四班已有一定周旋能力，今仗成冷可敲。


波仔灵活玩过关提供：

第二场 Q/QP    2 3 5 6
第五场 WP    11
第六场 WP    13
混合过关三串七    共116注
 

