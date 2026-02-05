甜甜小记│陶桦玮养马赢友谊

早前小记邀请年轻马主陶桦玮受访，分享其在港养马缘由，以及与资深练马师徐雨石的合作点滴；今期他则会畅谈对赛马运动的看法。

在陶桦玮眼中，赛马除属于一项紧张刺激的运动外，更是上乘社交活动；通过赛马，他在马场上赢得很多友谊，最开心是与一班好友热热闹闹入场观战，如果爱驹幸运地取胜，更是锦上添花。

陶桦玮在港养马资历不算长，却全情投入，暂时养有「陶梦成真」、「飞马座」、「丞匡掠影」及「艾彼奥」四驹；这位年轻马主雄心壮志，希望将来可进一步壮大兵源。陶桦玮说：「我尚有两支未用的签，一直寻觅良驹来港，希望可再增添兵源。」

「陶梦成真」是陶桦玮和太太陈绮翘一同所养；同时，他与一班好友组成不同的赛马团体，养有「飞马座」、「丞匡掠影」及「艾彼奥」，四驹全部交由徐雨石训练。陶桦玮说：「养马是一项很好的联谊活动，每逢有马出赛，我们都会拉大队入场，并宴请亲朋好友，齐齐为爱驹打气，同时也可推广赛马，让更多人亲身感受其刺激。」

「飞马座」是陶桦玮在港首场头马，当天他和太太邀请了很多朋友一齐拉头马，凯旋门场面非常热闹；其实每次他有马出赛，都会广邀好友入场。陶桦玮笑说：「我喜欢与一班志同道合的好友养马，正所谓独乐乐不如众乐乐。『飞马座』由团体持有，我们每次都会卜定两围枱，一齐入场为爱驹打气，心情自然好起来。早前『飞马座』顺利打开胜门，我们十分开心，能与好友在凯旋门拉头马、够晒热闹，那份喜悦至今难忘呢！」

暑假时徐两石马房拜神仪式。

陈嘉甜

