田泰安三连胜靠「狼来了」

田泰安周三晚策「伶俐骉驹」赢得今季第十九场头马，而且更连赢两个赛日，手风逐渐转顺。周日沙田赛事，田泰安将策骑九驹，他昨晨收操后表示希望乘胜追击，尽量争取头马，其中「狼来了」和「鼓浪好友」两驹都有备而来，希望届时悉数取得表现。

沈厩「狼来了」上仗在港首度上名，在田草千二米后上跑第三，昨晨此驹由田泰安过档在草地跑道快跳，周日列阵第十场三班千二米，田泰安说：「『狼来了』今课走势轻松，目前应具作战状态。从季内赛绩显示，马匹最近已见成熟进步，阵上开始连场走得接近，如今由我接手再跑上名路程，自然希望牠表现再进一步，全力争取在港首场头马。毕竟我对牠的认知不算太充足，赛前我定与练马师沈集成研究战略，务求发挥出坐骑最佳水准。」

「狼来了」(图) 和「鼓浪好友」两驹都有备而来，田泰安希望届时悉数取得表现。



「鼓浪好友」周日将作转投桂福特马房后的首次亮相，列阵于第四场四班千二米，田泰安说：「『鼓浪好友』自从转投桂福特马房后，操练工夫重新开始，其间我亲自策骑操练，感觉上马儿的状态循序渐进，逐渐步向佳态。『鼓浪好友』上季曾在田草千二米跑第二，所以此程应属其射程范围，而且目前评分亦下调至新低，希望届时能够发挥出实力，拼入前列最接近位置。我们亦会以今次表现，作为以后部署的参考。」



田泰安最后提到，「翘峰」今季早已操起状态，而且早前已上名，即使之后再跑未能补中，但亦所负不远，演出尚算及格，周日再跑千四米，依然以良好准备和状态出击，希望届时能够再次拼入前列。

特约记者：文杰