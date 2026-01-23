Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田泰安三连胜靠「狼来了」

名家专栏
更新时间：00:40 2026-01-23 HKT
发布时间：00:40 2026-01-23 HKT

田泰安周三晚策「伶俐骉驹」赢得今季第十九场头马，而且更连赢两个赛日，手风逐渐转顺。周日沙田赛事，田泰安将策骑九驹，他昨晨收操后表示希望乘胜追击，尽量争取头马，其中「狼来了」和「鼓浪好友」两驹都有备而来，希望届时悉数取得表现。

沈厩「狼来了」上仗在港首度上名，在田草千二米后上跑第三，昨晨此驹由田泰安过档在草地跑道快跳，周日列阵第十场三班千二米，田泰安说：「『狼来了』今课走势轻松，目前应具作战状态。从季内赛绩显示，马匹最近已见成熟进步，阵上开始连场走得接近，如今由我接手再跑上名路程，自然希望牠表现再进一步，全力争取在港首场头马。毕竟我对牠的认知不算太充足，赛前我定与练马师沈集成研究战略，务求发挥出坐骑最佳水准。」

「狼来了」(图) 和「鼓浪好友」两驹都有备而来，田泰安希望届时悉数取得表现。
「狼来了」(图) 和「鼓浪好友」两驹都有备而来，田泰安希望届时悉数取得表现。

  
「鼓浪好友」周日将作转投桂福特马房后的首次亮相，列阵于第四场四班千二米，田泰安说：「『鼓浪好友』自从转投桂福特马房后，操练工夫重新开始，其间我亲自策骑操练，感觉上马儿的状态循序渐进，逐渐步向佳态。『鼓浪好友』上季曾在田草千二米跑第二，所以此程应属其射程范围，而且目前评分亦下调至新低，希望届时能够发挥出实力，拼入前列最接近位置。我们亦会以今次表现，作为以后部署的参考。」
  
田泰安最后提到，「翘峰」今季早已操起状态，而且早前已上名，即使之后再跑未能补中，但亦所负不远，演出尚算及格，周日再跑千四米，依然以良好准备和状态出击，希望届时能够再次拼入前列。
特约记者：文杰

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
18小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
12小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
13小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
10小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
8小时前
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
突发
3小时前
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
影视圈
13小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
庄臣控股(01955.HK)今早停牌。
廉署拘庄臣控股高层及分判商14人 涉外判清洁合约贪污 消息：被捕者包括庄臣CEO
社会
4小时前
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
11小时前