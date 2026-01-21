Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│练马师王吼沈集成

更新时间：02:00 2026-01-21 HKT
发布时间：02:00 2026-01-21 HKT

今次举行九场泥地赛事，自然要查阅一下季内哪位练马师泥地成绩最好。廖康铭暂时以七场头马居榜首，沈集成赢六场紧随其后，再数便是希斯与郑俊伟各取3W，余下众人都乏善足陈。

巧合今期全泥夜宴，两大巨头廖康铭与沈集成皆屯驻重兵，显然又要大展拳脚，估计练马师王非此即彼，当中以成哥出马十匹最大阵仗，值得秤高一线。当然，廖康铭也派遣不少泥地专才上阵，也有机会问鼎练马师王，但货比货之下，似乎成哥的兵力略胜一筹，决定拣佢！

重点争分马方面，「领创动力」近两仗都以大超班姿态赢马，今场负最轻磅，放出就掂！「志醒大将」上仗慢闸失机，布文肯再骑属利好讯号。「有派头」前仗约半数对手再出交出成绩，颇有强组味道，本身败在直路前半段受阻，值得给予机会。「炽烈神驹」泥地演出准，上仗赛事段速亦超劲，能追回季军非常难得，今次排六档配潘顿，有利条件齐备，可期收复前失。

目标：沈集成

赔率：2.7

全日恶马 第六场：领创动力

练马师王最佳投注时机：第一场前

