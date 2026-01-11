亨利拆局│练马师王吼廖康铭

目标：廖康铭

赔率：1.95

全日恶马：白鹭金刚

练马师王最佳投注时机：第二场前

近期蔡约翰发动连串攻势，一月份跑过三次赛事有两次封王，其他马房即时被比下去。今次赛事回归沙田，蔡厩马固然要𥄫实。但与此同时，廖康铭今期忽然重兵屯驻，出马达十匹之多，更加吸引视线。翻查资料，廖康铭最近一次出马十匹是9月28日，结果当日佢埋单获得2冠3季，顺利获封练马师王！

留意廖康铭今次布阵，多驹都有近绩支持，也有质新初出马，予人感觉是互相配合而来，且看强阵之下，可否重夺失落多时的练马师王宝座。

重点争分马方面，「白鹭金刚」上仗贴栏悭脚程，但亚军「开心勇驹」再出补中，再者本身弹离群驹，赢马姿态有说服力，今次只加五磅而面对同龄马，照计无阻力。「幸运奇兵」四试大闸脚法纯熟，可为马房攻势揭开序幕。「大爱无疆」负顶磅有影响，但今组对手未见突出，可再争三甲。「非凡时刻」上仗在第二段放得太急，今次或稍留揾遮挡，随时变身。「一生好彩」后劲可靠，若场地利追更添威力。