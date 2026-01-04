Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马观微全日心水│「乐胜天下」泥都泥了

名家专栏
更新时间：01:00 2026-01-04 HKT
发布时间：01:00 2026-01-04 HKT

姚本辉马房的五岁澳洲自购马「乐胜天下」，上仗在三班泥地千二米敲响胜利之门。今仗列阵第九场再战同程，可望增添佳绩。

「乐胜天下」在上季曾多次上名，更能在谷草千二米及田草千四米杀入Q脚，只是不敌在二班都能取得头马的「钛易揾」及「表之星河」而已。上季尾，此驹因会厌被覆盖而大败。经手术矫正后，康复情况良好，到今季在阵上亦见状态持续提升。

上仗，这匹父系为美国马的战驹，首度跑泥地，虽然排十档，早段未能切入，沿途留得较后并蚀位多，末段仍能弹离「表之极光」而胜出。「表之极光」早前轻取田草千二米，泥草俱佳，由此可知「乐胜天下」在三班跑泥地短途的威力。

上仗之后，要等到今仗才再有三班泥地短途的赛程。「乐胜天下」有个多月的时间消化增分及继续打磨，今仗再临胜程，加上档位内移至三档，将能在潘顿胯下大派用场。

马观微

