亨利拆局│练马师王吼姚本辉

更新时间：02:00 2026-01-01 HKT
发布时间：02:00 2026-01-01 HKT

查阅近三期练马师王赛果，发现巫伟杰、徐雨石与游达荣轮流封王，大仓在年尾阶段无厘神气，结果由二线马房担当主角，今次赛事踏入新一年，不知情况会否扭转？上期游达荣夺一冠三亚，埋单30分爆冷封王，赛果出乎意料，启示短期内投注练马师王，可能宜向二三线仓埋手，起码分头和味，能够以小博大。

今日元旦跑十一场，多个仓口都出马动辄七、八匹，甚至希斯与巫伟杰各派十驹列阵，似想打响头炮，但估计二人练马师王应是热门。想扒冷不妨留意姚本辉，佢出马九匹无一热门，但多驹有赛绩支持，冷味盎然！

重点争分马方面，「准辉煌」上季604场次初跑田草千六得季军，已证明脚法合适，再者该赛属强组，今次对手弱旅居多，乃赢马好机会。「时间宝」季初两仗走势俱佳，上仗败于心律不正，乘机休息个多月可能有益。「扶摇势劲」计血统不应局限泥地，上季一出即胜，提防好梦重温。「飞轮霸」胜在够准，也有望帮手抢分。

目标：姚本辉

赔率：6

全日恶马 第七场：准辉煌

练马师王最佳投注时机：第三场前

