甜甜小记│「天蓬猫」潘顿全力补中

名家专栏
更新时间：14:45 2025-12-18 HKT
发布时间：13:54 2025-12-18 HKT

上周日沙田国际赛日，潘顿连赢香港短途锦标和香港一哩锦标两场一级国际赛，大战过后，昨日谷草赛事，潘顿全晚食白果。本周末沙田赛事，潘顿手握重兵，相信能重启赢马气势。第七场四班千六米的「天蓬猫」上场初次增程一哩，于潘顿胯下入位，表现是马儿在港最佳的一次，今次潘顿继续策骑，全力补中。

小记日前访问「天蓬猫」马主欧志浩，他说：「我希望『天蓬猫』抽到一个好档，出闸顺利，万事如意，希望跑出好成绩。」结果「天蓬猫」抽八档起步，虽然档位稍微偏外，相信潘顿可以克服，帮到马儿发挥。

另外，潘顿贵为冠军骑师，他骑的初出马自然值得吼实，尤其是「包装」系马，因为潘顿曾经为不少初出的「包装」系马建功，如「包装战将」、「包装天将」、「包装伯乐」在港首战都配潘顿赢马。周末出争第四场四班一千米姚厩「包装明将」上场在潘顿胯下一出即胜，赢来有余未尽，周末人马原庄配搭再战，有力再下一城；而同日第六场四班千四米的「包装天王」亦值得留意，此马今场在港初出配潘顿，能获潘顿垂青，自然望多两眼，未知能否如「包装明将」般，在港首战即一鸣惊人。

「包装明将」上场在潘顿胯下一出即胜。
「包装天王」将出战第六场四班千四米。
陈嘉甜

