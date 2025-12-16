Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

祖马龙心水│「巴闭佬」冷P当W赌

名家专栏
更新时间：18:44 2025-12-16 HKT
发布时间：18:44 2025-12-16 HKT

祖马龙身边有一堆马评家老友，大家经常舌剑唇枪，争论各自对心水马与骑师嘅睇法。友人发表杜苑欣嘅评论，嚟咗香港之后，佢系耐唔耐都爆啲无厘头马出嚟，但老老实实，大家赞来赞去，都系赞佢手瓜起𦟌、平衡力好，之后就赞佢巾帼不让须眉。不过，喺香港呢个竞争激烈嘅马圈，要站稳确实非常困难，杜苑欣都话唔排除会喺香港发展，大家拭目以待，睇下仍有无大马房关照！

今次心水系第四场「巴闭佬」，部署绝非无的放矢。一节淡三墟之下，今期出赛马水准尚可，同场有几匹赢过嘅对手，但祖马龙判断佢哋并唔超级。反而「巴闭佬」有可博之道，十月尾试闸走势吸引，十一月初田草入位水准高，呢次转场可赚级数。周俊乐今季同威哥合作虽然未有头马交代，但曾四次跑P，上名率刚好一半，做咗马房杀手！不过，祖马龙认为此马只宜博冷位置，正路要攞番「醒目先驹」、「明亮光辉」和「本领非凡」，呢场范围唔算太阔。

第四场：1醒目先驹、5明亮光辉、10巴闭佬
第八场：4蓝地球、6好好恋爱、3精彩福星

世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
2025-12-15 17:30 HKT