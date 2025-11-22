Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Ian心水│「桃花开」潘顿心头好

名家专栏
更新时间：18:57 2025-11-22 HKT
发布时间：18:57 2025-11-22 HKT

第四场「桃花开」上季在打吡大赛跑第十名，以三乘多见负，其后便休赛至十月下旬，上仗休出跑二班千六米乐声杯追入季军，表现颇佳。此驹在港至今十战，除了初出一役所负较远，其余各仗演出俱佳。今次潘顿放弃季内骑过两次的「君子传承」而就，且看其选择是否正确。对手方面，「天将龙驹」潜藏丰厚，质素尚未见尽，上仗出争田草二千米，早段留居于后，转弯时仍落后领放马约八个马位，直路初移至最外叠冲刺，结果在最后一百米逢马过马，并以颈位之先击败「爱心神驹」，赛事水准够高，论马胜后仍勇，今战仍具威胁。此外，「发财先锋」曾在一级赛上名，评分已由最高的118分减至现时67分，足足减去51分之多，虽然年届八岁，战斗力难免退化，但如果形势造就，仍有力闯入三甲一席。

第五场「钻石星空」上仗出争三班千四米改用前置跑法，仅在终点前才被「富国兄弟」超越而屈居亚军，效果颇佳。今仗续用布文，排位亦可，有力跑入前列。对手方面，「超劲赤兔」季内两战均跑得接近，今次改配杜苑欣或有惊喜。此外，「白鹭金刚」上仗改配潘顿，终取得来港后首场头马，由于赢马姿态极出色，因此换来大幅加分，今次初跑三班存在难度，若临场赔率太热，仍配较宜。

第四场：2桃花开、7天将龙驹、12发财先锋
第五场：2钻石星空、12超劲赤兔、7白鹭金刚

