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壹沐2期售50伙 现排队拣楼人龙

新盘速递
更新时间：15:35 2026-05-17 HKT
发布时间：15:35 2026-05-17 HKT

恒基旗下新盘土瓜湾壹沐2期今日展开第3轮销售，以先到先得方式发售50伙，折实入场价约548万元。就设于尖沙咀商厦的售楼处现场所见，继续有大批向隅客提早前来登记，销售大堂人络绎不绝。

折实售价548万至1323万

该盘今日发售的50伙，面积273至512方呎，涵盖1房至3房户型，包括15伙3房、29伙2房及6伙1房，价单定价介乎609.8万至1,470.9万元，价单呎价22,337至28,729元，以最高折扣10%计算，折实售价约548.82万至1,323.81万元，折实呎价约20,103元至25,856元。

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