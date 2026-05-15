Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

首岸3期每呎2.31万加推78伙 下周二售58户

新盘速递
更新时间：20:27 2026-05-15 HKT
发布时间：20:27 2026-05-15 HKT

恒基、希慎、帝国及市建局合作发展的红磡首岸3期，今日加推全新价单第4号，共78伙，并上载第3轮销售安排，下周二(19日)发售58伙。

恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉表示，首岸3期今日公布价单第4号，涉及78伙，折实售价约724.08万元起，折实呎价约21,665元起。户型涵盖2房至3房，当中包括34伙两房、23伙两房连储物房、14伙三房套房、5伙三房套连工作间及2伙两房连平台单位。

是次加推单位价单定价由795.7万至1,845.8万元，价单呎价23,807至26,467元；折实售价约724.08万至1,679.67万元，折实呎价21,665至24,085元，折实平均呎价约23,151元。

今日亦上载第3轮销售安排，共涉58伙，下周二(5月19日)发售，包括34伙两房、16伙两房连储物房、3伙三房套房、3伙三房套连工作间及2伙两房连平台单位，面积由301至708方呎，价单定价795.7万至1,833.2万元，价单呎价23,807至26,467元，折实售价约724.08万至1,668.21万元，折实呎价约21,665至24,085元。
 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
关之琳52岁胞弟关世华罕曝光  跟姐姐如饼印身材挺拔气质儒雅  曾历破产现住中半山豪宅
影视圈
2小时前
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
00:48
姜涛收运输署「停牌」通知 P牌被吊销要重考路试 早前认不小心驾驶罚款1000元
影视圈
7小时前
央视4.7亿港元夺世界杯转播权。 美联社
01:10
世界杯2026｜央视获转播权 版权费4.7亿港元
即时国际
2小时前
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
《再见艳阳天》30周年聚会独欠陈秀雯 神隐多年近况掀网民关注 邓萃雯商天娥激罕重聚状态一流
影视圈
11小时前
特朗普结束访华行程。路透社
02:02
特朗普访华︱特朗普登空军一号离华 外长王毅机场送行︱不断更新
大国外交
6小时前
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
急寻「好人先生」归还$200 蓝田港妈与犬儿一同写感谢卡 故事有洋葱 网民传授更直接寻人方法｜Juicy叮
时事热话
7小时前
黄嘉雯人美心善，或能把好运带给周日两匹爱驹。（相片来源：黄嘉雯ig）
黄嘉雯周日两驹出赛
马圈快讯
8小时前
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
饮食
3小时前
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧
家居装修
15小时前
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑点！专家教加1神物浸泡 最快30分钟根除黑斑
食用安全
13小时前