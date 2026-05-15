首岸3期每呎2.31万加推78伙 下周二售58户

恒基、希慎、帝国及市建局合作发展的红磡首岸3期，今日加推全新价单第4号，共78伙，并上载第3轮销售安排，下周二(19日)发售58伙。

恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉表示，首岸3期今日公布价单第4号，涉及78伙，折实售价约724.08万元起，折实呎价约21,665元起。户型涵盖2房至3房，当中包括34伙两房、23伙两房连储物房、14伙三房套房、5伙三房套连工作间及2伙两房连平台单位。

是次加推单位价单定价由795.7万至1,845.8万元，价单呎价23,807至26,467元；折实售价约724.08万至1,679.67万元，折实呎价21,665至24,085元，折实平均呎价约23,151元。

今日亦上载第3轮销售安排，共涉58伙，下周二(5月19日)发售，包括34伙两房、16伙两房连储物房、3伙三房套房、3伙三房套连工作间及2伙两房连平台单位，面积由301至708方呎，价单定价795.7万至1,833.2万元，价单呎价23,807至26,467元，折实售价约724.08万至1,668.21万元，折实呎价约21,665至24,085元。

