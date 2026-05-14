80后准新郎睇楼一年买康城新盘 搭科技股升势凑首期 詹Sir千金Jessica传承红战衣验楼｜专家验砖头

将军澳日出康城第12期「GRAND SEASONS」80后业主朱先生（化名），去年11月斥资664万元购入屋苑一伙高层两房单位，呎价约1.5万元。他接受访问时坦言，自己一直计划在结婚前，给未婚妻一个安乐窝，幸好投资的股票搭上去年科技股升势，加上工作10多年来的储蓄，得以凑够置业首期，并将于今年举行婚礼。此外，屋苑最近陆续交楼入伙，《星岛头条》找来女承父业的专业验楼师詹婉婷（Jessica）为上述单位验楼，尽管单位存在空心砖等瑕疵，但大部分都属于易于修缮的问题。

80后业主朱先生（化名），去年11月斥资664万元购入屋苑一伙高层两房单位，呎价约1.5万元。

扑锤入市前参观多个新盘

朱先生与父母在青衣市中心已住逾30年，未婚妻则居于九龙，二人拍拖多年，为组织家庭而决定结束「无壳蜗牛」生涯。在长达一年的睇楼过程中，朱先生主力看一手新盘，预算在600万至730万之间。细数参观过的新盘，他坦言都有十几个，包括港九新界各区，而二手物业则睇过更多。

周边商场可解决生活需求

不过，若要符合一手新盘、两房约400呎，且楼价在预算之内的单位，则选择不多，最终将目光放至康城。朱先生表示，一直住在邻近港铁的地方，「有啲返唔到转头」，并发觉将军澳与青衣有些类似，周边商场都以连锁店为主，可以解决日常生活需求。平衡各种因素后，朱先生认为Seasons系列是性价比最高的选择。

他指出，康城虽稍远，但社区配套尚算成熟，自成一角，出入将军澳市中心、港岛区都挺快。对于坊间对康城交通不便、天气潮湿的批评，他则显得坦然，并指「选择本身就系一种取舍，无十全十美，价格反映一切。」他认为康城有港铁接驳，已提供「最低保证」，加上自己和未婚妻的工作地点均在附近，足以满足日常需求。

二手放盘已较买入价为高

朱先生去年11月正式扑锤入市，购置GRAND SEASONS一伙高层两房单位，实用面积435呎，楼价664万元，承造6成按揭，月供约1.8万元。他表示，月供压力在可承受范围内，只占家庭收入30%，可以保证生活质素，若将来有小朋友，亦预留出一笔开支。

谈及楼市前景，他表现乐观，「风险永远都有，但个人觉得Seasons系列的定价比较合理，是近几年的低位。」他指出，同座二手单位叫价已高于其买入价，认为楼价「跌极都有个谱」。翻查中原地产放盘资讯，该盘二手放盘呎价介乎1.6万至1.9万元，已较朱先生买入时呎价高。他强调，自住需求是首要考虑，拥有一个稳定居所比捕捉市场最低位更重要。

验楼师Jessica女承父业

进入单位，可见单位内部开则四正，采用开放式厨房设计，露台外望楼及内园景。朱先生认为单位实际情况与想像中差不多，Jessica随即展开验楼。值得留意的是，Jessica是资深验楼师詹济南（詹Sir）的女儿，詹Sir大约在20年前与电视台合作进行验楼环节，其一身红色Polo配上牛仔热裤的招牌验楼「劲装」亦成为节目标志之一，现在则由他女儿接棒，同样穿上标志性的红色Polo及牛仔裤，从事验楼事业。

Jessica为单位进行了全面检查，指出了数个扣分位。

Jessica：露台存在空心砖

Jessica为单位进行了全面检查，指出了数个扣分位，其一是露台地台处存在多块空心砖，有爆裂脱落风险，以及容易导致积水、发霉、损坏防水层，建议将整排砖凿起，重新涂抹防水层后再重新铺设。

除此之外，露台外围的玻璃幕墙，有一整条「压线」没有安装，留下明显缝隙，须提醒发展商执修。另外，多块玻璃上有啡色锈迹，相信是烧焊时的火花弹到玻璃所致，但因痕迹并不重，只需抹干净即可，不需要更换玻璃。

尽管单位有瑕疵，但值得一赞的是，单位窗户非常坚固，没有漏风问题，室内的来去水喉管亦运作正常。朱先生表示，对验楼结果有一定心理准备，希望发展商尽快执修好。

露台地台处存在多块空心砖，有爆裂脱落风险，以及容易导致积水、发霉、损坏防水层，建议将整排砖凿起，重新涂抹防水层后再重新铺设。

发展商：6月初之前可完成执修

单位验楼结束后，记者向发展商询问执修情况，发展商回应指，最迟6月初可完成所有执修。至于露台的空心砖问题，发展商项目建筑师解释，露台趟门底部瓷砖敲击时虽出现空洞声响，惟该声响是因瓷砖背后的趟门铝框构件所致，并非由瓷砖空鼓或防水层缺陷引起。