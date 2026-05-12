形瑨周六次轮发售121伙 折实入场价483万

新地发展的荃湾形瑨，今日上载全新销售安排第2号，除新推价单第3号55伙外，亦包括更新后价单第1A号及2A号未推售的单位，合共121伙于本周六（16日）发售。

新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛表示，形瑨反应热烈，本周六推售次轮121伙。次轮发售121伙，包括33伙一房及88伙两房，分别位处高、中及低层，面积由273至416方呎。

1房入场单位是6楼K室，在扣除最高的15%折扣后，折实售价483.31万元，折实呎价17,704元；而2房入场单位是6楼N室，折实售价655.69万元，折实呎价 16,856元。

形瑨次轮继续会分为A组 (2至6伙)及B组（1至2伙）发售，该盘将于三截票之后，于周五进行抽签及于周六按次序发售。

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