新盘货尾单日沽30伙 启德海湾系列占最多 Blue Coast呎价3.4万

新盘余货市场昨录约30宗成交，嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾系列楼盘单日沽13伙最多。

长实与港铁合作发展的黄竹坑站港岛南岸Blue Coast II于昨日连沽3伙，合共套现逾1.2亿。是次成交单位同属4房2套连储物房间隔，面积分别为1,224及1,267方呎，其中成交价及呎价最高单位为3座39楼A室，面积1,267方呎，造价4,307.8万，呎价34,000元。

太子道西233号2290万成交

新地及会德丰地产合作发展何文田太子道西233号以招标形式售出2楼G室，面积849方呎，3房1套工作间连套房间隔，附连119方呎平台，成交价2,290万，呎价约26,973元。

中国海外、九龙仓、恒基及嘉华合作发展的启德维港．湾畔，昨录3宗成交，套现6,482.5万，该批单位成交价1,250.6万至3,730.5万，呎价约27,853至45,605元；当中1A座30楼B室，面积818方呎，属3房套加工作间连洗手间间隔，以3,730.5万连1个车位成交，呎价约45,605元。

庄士中国发展的鸭脷洲弦岸最新售出25楼D室，面积272方呎，1房间隔，成交价714.7万，呎价约26,276元。