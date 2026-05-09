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PORTO首轮售86伙 现拣楼人龙

新盘速递
更新时间：11:42 2026-05-09 HKT
发布时间：11:42 2026-05-09 HKT

宏安旗下鸭脷洲PORTO今日首轮发售86伙价单单位，吸引大批准买家到场拣楼，气氛理想。

首轮开售单位涵盖10伙开放式，50伙1房及26伙2房单位，面积214至438方呎，价单定价介乎605.7万至1,364.8万元，价单呎价24,963至31,551元，扣减最高19.5%折扣及家具现金津贴折扣后，折实价介乎483.8万至1,098.7万元，呎价19,882至25,399元。

大批准买家今早到场拣楼。
大批准买家今早到场拣楼。
大批准买家今早到场拣楼。
大批准买家今早到场拣楼。

美联布少明：大手客拟斥2400万购入4伙

美联高级董事布少明表示，PORTO坐拥邻近铁路的交通优势，交通方便，位处港岛南区，提供多元化户型，满足上车用家、换楼客及投资客需求。该行客户中，以港岛客为主，占约6成，新界及九龙区客则占约4成。用家占约6成，投资客则占约4成。估计项目落成后，呎租将近85元，租金回报率逾4厘水平。该行有大手客拟以2,400万元购入4伙1房户用作收租投资。

布少明表示，该行有大手客拟以2,400万元购入4伙1房户用作收租投资。
布少明表示，该行有大手客拟以2,400万元购入4伙1房户用作收租投资。

中原刘文胜：吸大量投资者及用家

中原资深营业董事刘文胜表示，项目吸引大量投资者及用家，该行今日录得一组内地客，因睇好港岛南区的发展潜力，打算斥资约2,200万元「一客三食」，购入2伙一房户及1伙两房户。该买家认为，项目邻近利东地铁站，与黄竹坑大型发展项目仅一站之隔，加上政府正计划将香港仔发展为「游艇旅游综合发展区」，预期区内租赁需求及物业价值均具备优厚的升值潜力，故决定入市作长线收租投资用途。

刘文胜表示，该行今日录得一组内地客打算斥资约2,200万元「一客三食」。
刘文胜表示，该行今日录得一组内地客打算斥资约2,200万元「一客三食」。

 

 

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