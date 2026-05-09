形瑨首轮154伙即日全数沽清 最大手客斥4122万购6伙投资

新地旗下荃湾形瑨今日首轮推售154伙，吸引大批准买家到场拣楼，消息指，最大手客斥资4,122万元购6伙两房户作长线投资之用。

就项目设于九龙站商厦的售楼处现场所见，项目于大手组时段已经见有不少准买家陆续到场，并与代理讨论拣楼策略，现场亦可见有排队人龙出现，气氛相当不俗，其中不乏年轻客身影，同时亦有家庭客带同子女前来。新地代理特别发展部助理总经理（销售及市务）谭锡湛表示，形瑨在大手组时段录有不少买家连购6伙。

市场消息表示，截至下午约4时，首轮发售的154伙全数沽清。

首轮以价单形式推售154伙，包括42伙1房及112伙2房，折实售价461.46万至761.68万元，折实呎价16,299元至18,578元。

入场1房单位为5楼K室，面积273方呎，折实售价461.46万元，折实呎价16,903元。最贵单位为28楼G室，面积410方呎，属于2房户型，折实售价761.68万元，折实呎价18,578元，同时为开售单位中呎价最高。

根据销售安排，优先拣楼的A组买家可买2伙至6伙，户型配搭上有所限制，最少须买2伙2房，发展商挑选77伙于该时段开售，余下单位将连同另外77伙于B组时段开卖，每组买家可购1伙到2伙。

中原陈永杰：7成为刚需用家

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰说，项目位处荃湾市区，而且开价吸引，符合上车客及投资客需要。今日出席客户当中7成为刚需用家3成为投资客。该行亦录有一组大手客，斥资约4,122万元连购6伙2房户作长线投资用。

陈永杰料今日开售154伙可「一Q清袋」。

美联布少明：投资客占比约4成

美联高级董事布少明表示，该行客源中，新界区占约6成，港岛及九龙则占约4成。由于项目租务需求及投资潜力优厚，故投资客占比约为4成，估计入伙后呎租约达65元，租金回报逾4厘。该行录有多组大手客，其中有大手客计划斥资逾4,500万购入共6伙用作投资收租用。

布少明估计项目入伙后呎租约达65元，租金回报逾4厘。

形瑨 (Lime SPARK) 资料

形瑨位于荃湾横窝仔街21号，项目关键日期为2027年4月30日，楼花期不足13个月。

形瑨 地址 荃湾横窝仔街21号 座数 未公布 单位数目 462伙 户型 1房至3房 实用面积 未公布 预计关键日期 2027年4月30日 示范单位地址 ICC环球贸易广场76楼 发展商 新地

形瑨位于荃湾横窝仔街21号，项目关键日期为2027年4月30日，楼花期不足13个月。

形瑨示范单位采简约风格

新地早前公布旗下荃湾形瑨示范单位，发展商为项目打造4个示范单位，其中一个连家具示范单位按18楼M室为蓝本搭建，面积393方呎，属2房间隔，糅合禅意与现代简约风格，以「轻盈、平静、极简」作为整体设计主轴。

形瑨18楼M室连装修示范单位：

客厅及饭厅与露台连工作平台相接，主人房沿入口位置度身订造开放式衣柜，提供充裕的储纳空间。同步开放18楼M室交楼标准单位，供准买家作比对。

形瑨18楼M室交楼标准单位：

其余开放仿照18楼F室搭建的2房无改动示范单位，面积362方呎，睡房位于大厅两侧，可节省走廊位置。而按照18楼K室搭建的无改动示范单位，面积273方呎，1房间隔，3.15米高的层与层之间的高度，同时加强空间的整体感与延伸感。

形瑨18楼F室无改动示范单位：