红磡首岸次轮价单120伙沽清 大批准买家到场现人龙 2组大手客逾2000万连扫3伙

恒基、希慎及帝国合作发展的红磡首岸，今日次轮销售120伙，发展商表示全数单位已获得认购，短期内推出新价单。

恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉表示，对项目销情非常满意，今日推出包括2房单位106伙、3房单位7伙，以及7伙2房连平台特色户，单位实用面积由301平方呎至642平方呎 ，全数120伙已获得认购，套现约10亿元，项目短短一周内售出338伙，套现逾26.4亿元，将于短期内推出新价单应市。

恒基物业代理董事及营业(二)部总经理韩家辉（左）表示，对项目销情非常满意，将于短期内推出新价单应市。

项目中午开始进行登记，现场即出现买楼人龙，情况不俗，发展商先进行大手购货组别。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，该行于首岸大手时段，录得2组客户分别斥资2510万及2114万购入3伙2房户作长线投资之用，该行今日出席客户约7成为向隅买家，首岸位处九龙市区，毗邻理工大学，刚需及投资需求兼备，预料今日推售的120伙亦可全数沽清。

美联高级董事布少明表示，预期「首岸」可延续首轮强势销情，本行有大手客计划斥资约2,800万元购入共3个2房单位用作投资收租，美联客源中，以九龙区客人为主，占约6成；新界区及港岛区客人占约4成。用家占约6成，投资者占约4成，今日有望再度即日全数售罄。

布少明指出，是次预期呎租约65元至70元，租金回报料逾4厘。项目亦受内地客欢迎，约有5成为内地买家。他表示，近期新盘销情相当火热，发展商接连推盘，4月约有2,300宗一手成交，与3月相若。料5月可维持旺势，并连续三个月录逾2,000宗成交水平。至于二手交投亦有望稳定发展，继续推动楼价上升。

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