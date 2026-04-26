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新盘单日热销逾310伙 首岸逼爆人龙即日售罄 柏傲庄大客5500万购6伙

新盘速递
更新时间：09:01 2026-04-26 HKT
发布时间：09:01 2026-04-26 HKT

新盘销情连环报捷，昨展开首轮销售的红磡首岸，首批218伙即日售罄，有大手投资客斥约5,800万连购8伙；同日进行次轮销售的大围站上盖柏傲庄III，再度录得即日沽清成绩，有大手买家以逾5,500万连购6伙。连同其他货尾在内，一手单日沽逾310伙。

恒基伙拍希慎、帝国及市建局合作发展的红磡大型新盘首岸，昨日进行首轮销售，在项目位于中环商厦的售楼处所见，先行拣楼的S组及A组时段，一早已有大批准买家在场轮候，直至中午12时B1组买家开始到场登记，排队人流更是达到高峰，不仅逼爆商厦大堂，人龙更延伸至室外行人天桥，发展商职员需举牌提示轮候准买家龙尾位置，气氛相当热闹。

首岸发展商职员需举牌提示轮候准买家龙尾位置，气氛相当热闹。
首岸发展商职员需举牌提示轮候准买家龙尾位置，气氛相当热闹。

恒基物业代理董事及营业（二）部总经理、恒基地产总经理部集团顾问黄剑荣、希慎兴业执行董事及首席营运总监吕干威及市建局行政总监蔡宏兴，昨日更联袂到场为同事及物业代理打气。

首岸收租客5800万购8伙

市场消息透露，须购买4至8伙指定单位的S组时段，合共售出20伙，包括有买家斥资约5800万，连购8伙2房单位作长线收租之用。至于须购入2至3伙指定单位A组时段，以及可以购买1至2伙的B组时段，分别沽出110伙及88伙，整个拣楼程序于下午约5时完成。

韩家辉表示，昨日推售的218伙全数售罄，套现逾16亿，对销情感到满意，预计短期内会公布次轮销售安排。客源方面，首轮买家中约7成属用家，3成属投资客，买家以年轻客及家庭客为主，同时不乏换楼客。

首岸昨日推售的218伙全数售罄，套现逾16亿。
首岸昨日推售的218伙全数售罄，套现逾16亿。

中原亚太区副主席兼住宅部总裁陈永杰表示，大手客时段估计约有6至7成是普通话拼音买家，B组则以刚需客为主，本地买家占约8成。

柏傲庄拟日内加推应市

新世界与港铁合作发展的大围柏傲庄III，昨日次轮以价单方式发售75伙，项目位于长沙湾商厦的售楼处，上午9时起已有大批大手准买家到场等候，B组时段更吸引大量准买家到场登记，人龙由电梯大堂延伸至户外，高峰期排队人龙逾1公里。

柏傲庄III人龙由电梯大堂延伸至户外，高峰期排队人龙逾1公里。
柏傲庄III人龙由电梯大堂延伸至户外，高峰期排队人龙逾1公里。

新世界营业及市务部总监何家欣表示，次轮销售合共套现逾7.9亿，成交价789.3万至1,440.2万，成交呎价21,928元至27,368元，连同招标单位在内，项目于短短8个销售日内售出270伙，合共套现逾44亿。

柏傲庄III次轮销售合共套现逾7.9亿，成交价789.3万至1,440.2万。
柏傲庄III次轮销售合共套现逾7.9亿，成交价789.3万至1,440.2万。

何家欣又说，是次销售最大手买家斥资逾5,500万，购入项目6伙，又指买家种类多元化，包括本地富豪家族、外籍人士、港漂专才及本地用家等。有见市场反应热烈，将于日内再度更新价单推出新一批单位应市。

美联高级董事布少明表示，该行客源当中，以新界区为主，占约6成；用家与投资客比例各占约5成。该行亦录得一宗大手客成交个案，有买家斥资约5580万，购入3伙2房及3伙1房单位。

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