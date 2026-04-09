启德海湾2期开价 首批225伙 每呎均价2.38万 入场费560万

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾2期推出首批225伙价钱，提供1房至3房户型，折扣率最高达25%，折实平均呎价约23,888元。发展商指，是次价单涉及海景单位，价钱对比去年底项目1期成交价提高约2%至3%。

嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇表示，是次价单按市价推出，认为对比上年推1期时，近月市况向好，故认为价钱有调升空间。由于新价单提供海景单位，较去年底项目1期成交价提高2%至3%。

尹紫薇说，新推出单位面积278至771方呎，涵盖83伙1房、81伙2房及61伙3房单位，计算最高25%折扣优惠，折实售价560万至2,929.8万元，折实呎价约18,032至38,000元，折实平均呎价约23,888元。现楼示范单位即日起接受预约参观，短期内公布销售安排。

此外，项目1期至今暂售798伙，套现约66亿元。尹紫薇说，近期特色户成交呎价达2.5万元，而标准单位平均成交呎价超过2万元。

被问及近期周边有其他楼盘推出，尹紫薇认为，楼盘各有特点，属良性竞争。

嘉华国际销售经理（香港地产）王鼎豪指出，价单入场单位为1C座6楼G室，面积306方呎，1房间隔，折实售价560万元，折实呎价18,301元。呎价最平单位为1C座5楼E室，面积443方呎，属2房单位，折实售价798.8万元，折实呎价18,032元。

美联布少明：升值潜力可看高一线

美联高级董事布少明表示，启德海湾2期价单定价贴市，该盘拥有多项优势，包括开扬的海景景观、多元化的户型选择，以及大型住客会所等，对不同需求的买家均有吸引力，加上将来连接港铁启德站与跑道区的「智慧绿色运输系统 」落成后，交通更便捷，项目升值潜力可看高一线。预计用家比例占约6成，投资客则占约4成，料呎租可达55元，租金回报料约4厘。

中原刘瑛琳：定价极具竞争力

中原九龙董事刘瑛琳表示，启德海湾2期定价与上一期货尾造价相若，但景观上有显著提升，发展商诚意十足，定价极具竞争力。市场对跑道区的海景户需求殷切，近期成交表现理想，造价稳步上扬。

参考启德海湾1期表现，单在今年首季已录得近140伙成交，平均成交呎价维持约2.1万元水平。目前跑道区租务交投活跃，平均呎租已攀升至约60元，部分优质户更录得70元甚至80元的高位。预计启德海湾2期将延续热潮，认购反应定必理想。