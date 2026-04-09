Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

启德海湾2期开价 首批225伙 每呎均价2.38万 入场费560万

新盘速递
更新时间：14:17 2026-04-09 HKT
发布时间：14:17 2026-04-09 HKT

嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾2期推出首批225伙价钱，提供1房至3房户型，折扣率最高达25%，折实平均呎价约23,888元。发展商指，是次价单涉及海景单位，价钱对比去年底项目1期成交价提高约2%至3%。

嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇表示，是次价单按市价推出，认为对比上年推1期时，近月市况向好，故认为价钱有调升空间。由于新价单提供海景单位，较去年底项目1期成交价提高2%至3%。

尹紫薇说，新推出单位面积278至771方呎，涵盖83伙1房、81伙2房及61伙3房单位，计算最高25%折扣优惠，折实售价560万至2,929.8万元，折实呎价约18,032至38,000元，折实平均呎价约23,888元。现楼示范单位即日起接受预约参观，短期内公布销售安排。

此外，项目1期至今暂售798伙，套现约66亿元。尹紫薇说，近期特色户成交呎价达2.5万元，而标准单位平均成交呎价超过2万元。

被问及近期周边有其他楼盘推出，尹紫薇认为，楼盘各有特点，属良性竞争。

嘉华国际销售经理（香港地产）王鼎豪指出，价单入场单位为1C座6楼G室，面积306方呎，1房间隔，折实售价560万元，折实呎价18,301元。呎价最平单位为1C座5楼E室，面积443方呎，属2房单位，折实售价798.8万元，折实呎价18,032元。

美联布少明：升值潜力可看高一线

美联高级董事布少明表示，启德海湾2期价单定价贴市，该盘拥有多项优势，包括开扬的海景景观、多元化的户型选择，以及大型住客会所等，对不同需求的买家均有吸引力，加上将来连接港铁启德站与跑道区的「智慧绿色运输系统 」落成后，交通更便捷，项目升值潜力可看高一线。预计用家比例占约6成，投资客则占约4成，料呎租可达55元，租金回报料约4厘。

中原刘瑛琳：定价极具竞争力

中原九龙董事刘瑛琳表示，启德海湾2期定价与上一期货尾造价相若，但景观上有显著提升，发展商诚意十足，定价极具竞争力。市场对跑道区的海景户需求殷切，近期成交表现理想，造价稳步上扬。

参考启德海湾1期表现，单在今年首季已录得近140伙成交，平均成交呎价维持约2.1万元水平。目前跑道区租务交投活跃，平均呎租已攀升至约60元，部分优质户更录得70元甚至80元的高位。预计启德海湾2期将延续热潮，认购反应定必理想。 

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
曾志伟讨债逾20年获判胜诉 邱瓈宽继承恩师遗产需赔偿 宽姐为「天后推手」养大陈宝莲儿子
影视圈
17小时前
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
01:02
全红婵报警︱疑似网暴痛骂「全野鸡」微信群组曝光 夺金拍档陈芋汐卷入「风暴」
即时中国
6小时前
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
英国修例引爆新盘大延误 逾百港人受灾 冻结资金约亿元 律师吁快索偿免发展商清盘
海外置业
8小时前
公众投选理大年度十大科研与创新故事 印证大学卓越创科成果 驱动香港医疗创新及AI+发展
创科资讯
7小时前
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
李家鼎未见施明最后一面留遗憾悲伤过度暴瘦 离婚后仍照顾前妻 与女友拍拖多年曾传再婚
影视圈
5小时前
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
骗术已进化！两男尖沙咀$13船飞布「千元假钞计」 港女险中伏心痛喊「这句话」引爆全网共鸣｜Juicy叮
时事热话
3小时前
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
百年糖水舖换址重开 圆父母心愿 因应健康趋势减糖 「传承是坚持更是福气」
商业创科
8小时前
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
01:54
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
影视圈
19小时前
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月 
复活清明长假｜落马洲两女趁回港人多 行李藏未完税烟 仍难逃法网囚2及3个月
突发
17小时前
其中一宗困䢂报告发生在北角海关总部大楼。杨伟亨摄
港灯与中电联网线路故障 港岛区5分钟内35宗困䢂报告
突发
4小时前