柏傲庄III现楼吸引大批准买家排队参观
更新时间：16:37 2026-04-05 HKT
发布时间：16:37 2026-04-05 HKT
发布时间：16:37 2026-04-05 HKT
新世界与港铁合作发展的大围站上盖柏傲庄III，今日为第3日安排有兴趣买家以预约形式参观现楼临河大宅，尽量天气不稳，仍无阻大量睇楼客到场参观，大批客人排队等候睇楼。
睇楼客：景观开扬 方正实用
现场可见，现楼单位人头涌涌，气氛十分热闹，不少参观客表示适逢长假期特意到现楼参观，参观客人来自香港、九龙及新界各区，包括本地换楼用家、投资客以及部份港漂专才家庭客。
他们在参观过后认为，柏傲庄III前临最前席河景，景观开扬，单位间隔方正实用，加上属铁路上盖物业，市场十分罕有，现场秩序井然有序。
最Hit
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
2026-04-04 21:33 HKT