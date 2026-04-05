柏傲庄III现楼吸引大批准买家排队参观

新世界与港铁合作发展的大围站上盖柏傲庄III，今日为第3日安排有兴趣买家以预约形式参观现楼临河大宅，尽量天气不稳，仍无阻大量睇楼客到场参观，大批客人排队等候睇楼。

睇楼客：景观开扬 方正实用

现场可见，现楼单位人头涌涌，气氛十分热闹，不少参观客表示适逢长假期特意到现楼参观，参观客人来自香港、九龙及新界各区，包括本地换楼用家、投资客以及部份港漂专才家庭客。

有兴趣买家以预约形式参观现楼临河大宅。

他们在参观过后认为，柏傲庄III前临最前席河景，景观开扬，单位间隔方正实用，加上属铁路上盖物业，市场十分罕有，现场秩序井然有序。