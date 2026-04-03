柏傲庄III首开现楼参观 吸引大批睇楼客睇楼

新世界与港铁合作发展的大围站上盖柏傲庄III已取得满意纸，现楼可以即买即住，最快于4月推售。今日首度开放现楼大宅预约参观，大批睇楼客排队等候睇楼，气氛不俗。

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柏傲庄III今日首日安排有兴趣买家以预约形式参观现楼临河大宅，客人亦可同步可参观展覧厅，大批客人排队等候睇楼，现场秩序井然有序，市场反应理想。项目特设免费穿梭巴士，由下午2时至6时来往现楼单位及展览厅。现正与合作伙伴紧密商讨，最快于月内推售。

发展商指，由于铁路上盖3房或以上大户供应不多，市场积聚不少潜在购买力，加上项目位处港铁站上盖，坐拥双线优势，基座亦设有大型商场，相信市场将会热切期待。

项目至今已接获逾10,000宗查询，大部分客人表示对3房及该期数独有的4房临河大宅感兴趣，由于项目定位为「世界盘」，客源份布来自港九新界，因为大围站作为东铁线与屯马线的超级交汇站，交通网络贯通全港，吸引不少区内及区外客人捧场。

除本地用家外，亦有不少港漂专才及内地富豪表示对柏傲庄III感兴趣，认为可以便捷往返内地各大城市。