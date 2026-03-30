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启德海湾2期今上楼书 面积258呎起 预计下月开售

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更新时间：16:13 2026-03-30 HKT
发布时间：16:13 2026-03-30 HKT

由嘉华、会德丰地产及中国海外合作发展的启德海湾1期至今累售793伙，合共套现逾66亿，发展商指有见市场反应热烈，于今日上载项目2期楼书，提供开放式至3房间隔，面积258至771方呎，初步预计于下月开售。

嘉华国际发展及租务总监（香港地产）尹紫薇表示，启德海湾1期于今年成功售出138伙，至今累售793伙，合共套现逾66亿。有见目前正陆续接获有关启德海湾2期查询，因此决定于今日上载项目楼书，供有兴趣买家了解项目详细资料。

尹紫薇指，项目由1A至1C座3座相连住宅大楼组成，合共涉1,121伙，提供开放式至3房间隔，主打1房及2房间隔，面积介乎258至771方呎，项目另设特色单位。将于周内率先开放现楼高层示范单位予传媒参观，初步料下月推售，将先推售标准户型单位，价钱将参考项目1期及同区邻近新盘近期成交价。

嘉华国际销售经理（香港地产）王鼎豪称，项目2期将以「星」作名字系列，其中第1C座名命为「启德海湾．星蓝」，呼应该座部分单位可远眺狮子山及飞鹅山一带景色。

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