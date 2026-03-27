红磡首汇分段推售 具提价空间 恒基林达民：今年部署推5盘 涉逾1650伙

恒基旗下红磡首汇明日展开首轮销售，截至昨晚8时暂收3300票，超额认购约26倍。恒基林达民表示，发售单位涵盖1房至4房间隔，而且价格仍属「低水」，可以满足不同类型买家需要，现时以较惜售态度推盘，直言「迟卖可更贵」，未来加推有5%提价空间，又透露部门今年共有5个项目推出市场，涉及逾1650个单位。

访问言论重点 首汇首批销售单位价格低水，加推有5%空间

有意买多于1伙的大手客源约占整体25%

现时以较惜售的态度推盘，坦言「迟卖可更贵」

今年共有5个项目推出市场，提供约1650个单位

楼价近期保持稳步上扬，预计年内会维持升势

楼市正面发展，预计发展商蚀让卖楼情况不再

恒基物业代理董事及营业（一）部总经理林达民接受《星岛》访问时表示，首汇首张价单较同系列项目近期成交价为低，即使其后加推的单位轻微提价，但至今推出的单位价格仍属「低水」。

他又说，首汇自规划初期已倾注大量心思，定位为MIDTOWN SOUTH系列首席楼王，同系列6个发展项目中最邻近海滨，更可经有盖行人天桥直达港铁红磡站，同时邻近何文田站及黄埔站，坐拥三铁三线交汇优势。

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具提价空间 幅度可达5%

林达民续表示，楼市重回升轨，对于准备于周末开售的首汇，其实「迟卖可更贵」，现时是以较惜售态度推盘，只是部门今年仍有多个项目筹备登场，所以有序推盘，又指将视乎周六销情决定加推步伐，届时具提价空间，幅度可达5%，有机会短期内展开次轮销售。

项目周六首轮推售的单位涵盖3房户，并会以招标形式限量推售4房单位，林达民指这类间隔单位迎合不少同区家庭客换楼需要，其中4房1套单位为同系列项目中首度提供的户型。

林达民表示，首汇价格仍属「低水」，未来加推有5%提价空间，今年部署推5盘，涉及逾1650伙。

除同区家庭客外，项目另一批主力客源为来港一段日子的专才客，林达民认为，有不少大约于二至三年前来港的专才，相信已逐步适应在港生活，并准备由租转买及扎根香港。

项目亦吸引不少投资者欲购入单位放租，主要钟情1房及2房户，首轮销售中推出逾百伙供选购。由于以低水价推盘，有不少大手准买家打算购入多于1伙，暂时所见约占整体约25%，最大手买家有意买入8伙，亦有客人钟情项目位于市区，打算买入多个单位作员工宿舍。

壹沐1期销情理想，本月暂售逾80个单位，余货单位有一定提价空间。

连同首汇在内，部门今年共有5个项目推出市场，提供超过1650个单位。林达民透露，上半年有望推出土瓜湾壹沐第2期，涉及400伙，主打2房，属最受市场追捧的户型，尤其受同区换楼客青睐。

拥三铁三线交汇优势

下半年部署推售古洞乡梓路25号项目，涉及约700伙。林达民说，古洞属北部都会区发展核心，旗下项目相信属区内首批开售楼盘之一，能率先受惠当区发展概念。

至于红磡MIDTOWN SOUTH系列新一期项目，亦有机会于今年内登场，提供约260伙；油麻地庙街项目，楼花期不算长，涉及50伙单位。。

利好消息继续发酵 今年楼价料维持升势

整体楼市气氛持续向好，业界普遍对后市感乐观。林达民认为，多项影响楼市的负面因素已经消退，而且相信本港息口下跌机会较上升大，加上供求比例趋向健康，不同利好消息继续发酵，推动年初至今楼价持续稳步向上，预计年内会维持升势。

林达民表示，不同类型单位各有捧场客，而且均录得热销情况，整体市场继续由用家主导，为中小型单位销量带来支持。值得一提的是超级豪宅，今年一手市场频录大额交投，这类物业买家往往较普罗大众对楼市能更快作出反应，而「亿亿声」成交不绝于耳反映买家亦看好后市走势。见超级豪宅交投先于其他板块弹起，估计其他类型单位成交价及交投量亦会受带动向上。

超级豪宅交投已率先起动

林达民又说，虽然楼价重回升轨，但现时楼市仍属复苏初期，楼价对比高峰期仍然低水，相信属入市好时机，未来亦会继续按市场可以接受的价格推盘，又说发展商面对较高发展成本，相信在市况好转的情况下，未来蚀让卖楼的情况不复出现。他又指出，旗下土瓜湾新盘壹沐1期本月暂售逾80个单位，销情理想，项目余货单位有一定提价空间，不排除短期内会加价。

记者 蔡子俊 摄影 苏正谦