港铁部署年内推2项目 涉锦上路屯门16区站

港铁常务总监物业及国际业务邓智辉表示，港铁锦上路站第二期物业发展项目于4月15日截标；以往招标均会提供方案予发展商选择，容许自行发展或交回港铁；而回购方案，考虑建筑技术、地形，商户组合，技术研究，与上盖结合，停车场布局等；今次安排亦是迎合市场口味，让最多持份者可以参与投标，有部分项目因技术问题而未能提供选择。

该项目将来属北环线、屯门线转车站，人流量大，落成属5至6年后，届时将会进入新时代，港铁对于锦上路项目招标有信心。

屯门站第16区站二期「巨无霸」项目，提供约5510伙。他指，基座设有商业设施，其商场总楼面涉及几十万方呎，将来招标会给予投标者选择竞投纯住宅或纯住宅及商场。

邓智辉表示，港铁锦上路站第二期物业发展项目于4月15日截标。

他解释，上述项目商场位于数10幢楼宇之下，拆细需要不同连接，亦影响整体布局及管理等，为确保基座商场完整性，以服务社区及接驳不同住宅项目，故不会拆细，交由单一发展商作出整体布局考虑。

由于规模大，他认为参兴发展商会组织联营团体，大型发展商或会独资，部分中小型财团会灵活合组财团参与；而且港铁过往亦有大型项目，如九龙站、东涌及大围项目等，总楼面达270万至300万方呎。

最后第三期项目，总楼面涉及几十万方呎，现时用地用作其他项目地盘工程，由于发现规模不大，希望留予中小型财团发展。

将军澳第137区，涉及公私型房屋，积极进行铁路研究工作，冀「铁路加物业」发展，将会全力配合政府研究及发展137区。

楼市方面，他指，目前楼市平稳发展，交投量畅旺，形容是「有价有市」，最近铁路盘销情理想。