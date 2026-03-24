首汇暂收逾1600票 部署提价加推

恒基旗下红磡首汇连日收票理想，至今暂收逾1,600票，部署今日加推新一批单位应市。

恒基物业代理董事及营业(一)部总经理林达民表示，项目至今暂收超过1,600票，对比首2张价单100伙计，超额认购约15倍，很大机会今日加推第3号价单，具加价空间，预计本周末展开销售。另外，项目示范单位录得超过7,000人次参观。

林达民今日介绍28楼B室，属3房套连储物室间隔，面积534方呎，层与层之间高度约3.3米。客饭厅采用长方形布局，间隔方正实用，配合现时流行的无玄关设计，大大提升空间使用率，可更灵活地摆放家具。

客饭厅以玻璃折门连接38方呎的「三合一」露台，使空间自然延伸至户外，进一步提升空间感及室内采光。同时，单位考虑到普遍买家的实际需要，采用三房半设计，配两厕格局，并特设独立储物房，可作多用途空间或工人房，非常适合4人家庭居住，全面满足现代城市生活所需。