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黄大仙荟淳示位首曝光 采日系简约设计风格

新盘速递
更新时间：17:05 2026-03-18 HKT
发布时间：17:05 2026-03-18 HKT

宏安旗下黄大仙荟淳示范单位今正式曝光，发展商开放3个示范单位，其中连装修单位以18楼E室为蓝本搭建，面积360方呎，为2房间隔，采日系简约设计风格。

荟淳18楼E室有装示范单位：

单位睡房位于大厅两侧，均设偌大窗户增加房间亮度，其中一间预留空间摆放大型衣柜。「三合一露台」设计提供宽阔空间，当中他放有层柜，收纳洗衣机及其他日常杂物。

同步开放以18楼H室为蓝本的无改动示范单位，面积520方呎，3房1套间隔，单位呈单边设计，厅房同向，房间均曲尺窗户。

荟淳18楼H室示范单位：

第3个示范单位仿18楼J室建造，属于面积209方呎的开放式单位，大厅长约4.5米，并设曲尺窗，多角度引入室外景观。

荟淳18楼J室示范单位：

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