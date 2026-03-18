黄大仙荟淳示位首曝光 采日系简约设计风格
更新时间：17:05 2026-03-18 HKT
发布时间：17:05 2026-03-18 HKT
发布时间：17:05 2026-03-18 HKT
宏安旗下黄大仙荟淳示范单位今正式曝光，发展商开放3个示范单位，其中连装修单位以18楼E室为蓝本搭建，面积360方呎，为2房间隔，采日系简约设计风格。
荟淳18楼E室有装示范单位：
单位睡房位于大厅两侧，均设偌大窗户增加房间亮度，其中一间预留空间摆放大型衣柜。「三合一露台」设计提供宽阔空间，当中他放有层柜，收纳洗衣机及其他日常杂物。
同步开放以18楼H室为蓝本的无改动示范单位，面积520方呎，3房1套间隔，单位呈单边设计，厅房同向，房间均曲尺窗户。
荟淳18楼H室示范单位：
第3个示范单位仿18楼J室建造，属于面积209方呎的开放式单位，大厅长约4.5米，并设曲尺窗，多角度引入室外景观。
荟淳18楼J室示范单位：
相关文章：宏安黄大仙新盘命名荟淳 涉195伙 定价参考东九龙楼盘
最Hit
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
2026-03-17 13:14 HKT
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
2026-03-16 19:32 HKT
金钟太古广场天一酒楼结业！一笼虾饺索价近$90 网民：预任人宰割，但食物超好吃
2026-03-17 13:20 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks温书遭阿婆质问 地道「港式英语」挑机引爆网络：你睇得明几多？｜Juicy叮
2026-03-17 16:48 HKT